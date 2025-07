BOLETIM – Polícia Científica amplia número de atendimentos e projeta melhorias na emissão da Carteira de Identidade Nacional

A Polícia Científica de Santa Catarina implementou melhorias no processo de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), com aumento na capacidade de atendimento e redução no tempo de espera da população.

O número de vagas ofertadas diariamente foi ampliado de 4.000 para 5.000 em todo o estado.

Com a adoção de um novo sistema, o tempo médio de atendimento foi reduzido, permitindo a abertura de mais horários para agendamento.

A perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza, fala da ampliação do atendimento:

SONORA

A ampliação aumentou a disponibilidade de horários para agendamento em várias unidades.

Atualmente, há vagas disponíveis em praticamente todos os postos de emissão do estado.

Novas vagas são liberadas diariamente, sempre ao meio-dia, com possibilidade de agendamento para até oito dias à frente pelo site policiacientifica.sc.gov.br.

Repórter: Marcos Lampert