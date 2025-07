Dólar inicia a semana em queda e fecha a R$ 5,56

Posted on

Por MRNews Cursos previstos para oferta a partir do 2º semestre de 2025 e do 1º semestre de 2026 devem seguir as orientações e prazos A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) publica o cronograma para os processos de abertura, reformulação e atualização de cursos de pós-graduação previstos […]