Inscrições abertas para artesãos no Festival de Inverno de Bonito 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e do Departamento de Cultura, informa que estão abertas as inscrições para artesãos interessados em participar da Exposição de Artesanato do Festival de Inverno de Bonito – FIB 2025, um dos maiores eventos culturais de Mato Grosso do Sul.

As inscrições seguem até o dia 3 de agosto de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário online, disponível neste link: https://forms.gle/Ef1CpkpbT6AhPzLP9

Podem se inscrever artesãos que possuam a Carteira Nacional do Artesão válida e que residam no município de Bonito há, no mínimo, 1 (um) ano. Os produtos deverão seguir as normas estabelecidas pela Portaria nº 1.007/2018 do Programa do Artesanato Brasileiro, sendo proibida a comercialização de alimentos, produtos de higiene e itens aromáticos, como velas e incensos.

Também está vedada a exposição ou venda de qualquer item que utilize partes de animais silvestres, como penas, ossos, garras e similares, conforme determina a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de vagas disponibilizadas pela Fundação de Cultura de MS, poderá haver sorteio de vagas, mediante decisão conjunta em reunião com os inscritos.

Atenção: a participação na reunião presencial que será realizada após o encerramento das inscrições é obrigatória. A ausência sem justificativa poderá acarretar a exclusão do(a) artesão(ã) da lista de expositores.

O Festival de Inverno de Bonito é uma vitrine importante para a cultura regional e representa uma oportunidade única de valorização e geração de renda para os artesãos locais. Participe!

Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Cultura pelo e-mail: [email protected]