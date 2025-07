Participe da Audiência Pública Online – PPA 2026-2029 e LDO 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Refeições divertidas alegram as crianças do Hospital Geral de Nova Iguaçu 24 de janeiro de 2024 A hora do almoço se tornou um dos momentos mais aguardados pelas crianças do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Diariamente, elas são surpreendidas com refeições divertidas, que transformam a alimentação em um momento lúdico, alegre e acolhedor. A […]