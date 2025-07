Polícia Civil prende dupla e apreende droga no bairro Santa Luzia, em Boa Vista

Foto: Arquivo/Polícia Civil de Roraima



A Polícia Civil de Roraima (PCRR), por meio da Delegacia de Repressão ao Entorpecentes (DRE) e do Departamento de Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, em Boa Vista. Na ação, os policiais apreenderam mais de quatro quilos de skunk e dois celulares em uma residência usada como entreposto para armazenar e distribuir entorpecentes.

Tudo começou após uma denúncia anônima informar sobre movimentação suspeita na casa de um dos suspeitos. A equipe da DRE intensificou as investigações e percebeu que o local funcionava como ponto de distribuição, com intensa circulação de pessoas em diferentes horários.

Na hora da abordagem, os policiais flagraram uma negociação em andamento. Um dos envolvidos conseguiu fugir, mas a polícia capturou dois no local, com a droga já embalada pronta para comercialização.

Do mesmo modo, o delegado titular da DRE, Júlio Cesar da Rocha, destacou a importância da ação: “Essa apreensão reforça o compromisso da Polícia Civil de Roraima no combate ao tráfico de drogas, uma das maiores ameaças do crime organizado no estado.”

Como resultado, a equipe encaminhou os suspeitos à sede da DRE, onde responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Na manhã desta terça-feira, 22, eles passaram por audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.

A participação da população foi decisiva para o sucesso da operação. O delegado lembra que denúncias anônimas são ferramentas essenciais para desarticular pontos de tráfico. “Quem tiver informações sobre locais suspeitos pode fazer contato pelo site oficial da Polícia Civil. A denúncia é sigilosa e fundamental para nosso trabalho”, afirmou.

Fonte: Da Redação