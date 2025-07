Sesau realiza mais de 800 atendimentos médicos em Rorainópolis

A Secretaria de Saúde promoveu mais uma edição do programa Saúde Itinerante no sábado, 19, e no domingo, 20, no Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Sousa Pinto, em Rorainópolis.

A ação atendeu moradores de diversos municípios da região Sul, como Caroebe, São João da Baliza e São Luiz, além de vilas e vicinais. Em dois dias, a população pôde se consultar nas especialidades de cardiologia, oftalmologia, ortopedia, ginecologia, urologia e clínica pediátrica.

“Trouxemos o programa Saúde Itinerante aqui para o município de Rorainópolis. Esse programa tem como finalidade trazer o atendimento médico especializado para mais próximo dos pacientes que estão distantes da capital Boa Vista”, destacou a secretária da Sesau, Adilma Lucena.

Durante os atendimentos, os pacientes passaram por triagem, consultas e já tiveram os exames cadastrados para agendamento via Sistema de Regulação.

“Estão sendo realizadas as autorizações dos exames, na nossa rede do SISREG, que você consulta, ganha óculos e já faz o cadastro para agendamento dos seus exames para melhor atender”, explicou o diretor do Departamento de Saúde Itinerante, Genival Ferreira.

A diretora do Hospital de Rorainópolis, Kira Gomes, avaliou que o impacto da ação é direto na redução das filas de espera por especialidades.

“É de suma importância a itinerante estar rodando no Sul do Estado, indo para todos os hospitais para reduzir essa espera das especialidades que temos no Estado”, ressaltou.

Um dos destaques da ação foi a oferta de atendimento oftalmológico, com consultas completas e orientações de prevenção.

“O objetivo maior é fazer a prevenção da cegueira e atender as pessoas de Rorainópolis que tanto precisam desse atendimento. Precisamos levar a especialidade para o interior”, disse o oftalmologista, Marcelo Batista.

Entre os pacientes da ação, Tatiana Maria Lima, saiu do município de Caracaraí para aproveitar a oportunidade para manter a saúde em dia no município vizinho.

“Fiquei sabendo da ação e aproveitei para vir consultar, eu e meu esposo estamos aqui, e viemos consultar um oftalmologista, meu esposo urologista e aproveitar essa oportunidade”, detalhou.

GABINETE ITINERANTE

Além da Saúde Itinerante, a Sesau realizou mais uma ação do Programa Gabinete Itinerante ao Hospital de Rorainópolis, com reuniões de gestão para diagnosticar as necessidades da unidade.

A ação percorreu também os municípios de Caroebe e São João da Baliza, visitando as unidades hospitalares e dialogando com a equipe técnica e de gestão.

O Gabinete Itinerante busca ouvir as demandas das unidades de saúde diretamente nas localidades e buscar soluções integradas com as equipes locais, reforçando o compromisso da gestão com a descentralização e melhoria dos serviços públicos de saúde.

O post Sesau realiza mais de 800 atendimentos médicos em Rorainópolis apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.