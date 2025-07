Posted on

Fotos: Rose Campos (Secom) Foram beneficiadas famílias cadastradas no CadÚnico e atendidas nos Cras Laranjeiras, Habiteto e Vila Helena A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias da Mulher (Semul) e da Cidadania (Secid), com o apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou a entrega de 440 cestas básicas a usuários do Centro de […]