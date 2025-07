A Prefeitura realizou na noite de ontem (22), a primeira Audiência Pública para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026

Posted on

Imagem: Divulgação / Ciasc Os empregados do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) que atuam no desenvolvimento e gerenciamento de softwares agora contam com uma nova ferramenta que promete otimizar processos e agilizar entregas: a IA Generativa do Ciasc. O evento de lançamento, realizado na quinta-feira, 6, no auditório da […]