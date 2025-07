Com investimento de R$ 2,4 milhões do Estado, ampliação de laboratório de análise de combustível é inaugurada em Blumenau

Local recebeu equipamentos de ponta com fomento do Programa Multilab SC – Fotos: Leonardo Ferreira/Fapesc

Santa Catarina recebeu, nesta quarta-feira, 23, uma nova estrutura para o desenvolvimento de tecnologias e de pesquisas envolvendo diversos tipos de combustíveis e para a detecção de poluentes ambientais em recursos hídricos e na biodiversidade. Com recursos de R$ 2,4 milhões do Governo do Estado, repassados pelo Programa Multilab SC, o Laboratório de Análises de Combustíveis e Cromatografia (LAC) da Universidade de Blumenau (Furb) adquiriu equipamentos e materiais para expandir as pesquisas realizadas e serviços prestados na área de meio ambiente e transição energética.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgard Usuy, reforça que o aporte de recursos ao LAC via edital da Fapesc irá qualificar não apenas o trabalho do laboratório, a produção científica e gerar inovação e tecnologia, mas também proteger o consumidor a respeito da qualidade do combustível produzido e comercializado. “Acredito que política pública tem que ser feita para gerar desenvolvimento ou para resolver o problema das pessoas. Aqui conseguimos as duas coisas: proteger o cidadão na ponta e ajudar a academia a trazer mais conhecimento que vai colaborar com o desenvolvimento do estado. O governador Jorginho Mello enfatiza que precisamos estar na vida das pessoas, realizando ações e projetos que tenham impacto real na sociedade catarinense. Cada vez mais queremos desenvolver ações nesse sentido”, salienta.

Para o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto, a inauguração de mais um espaço voltado para pesquisa de ponta com fomento do Programa Multilab SC, reforça o propósito do Governo do Estado de posicionar cada vez mais Santa Catarina como produtora de conhecimento científico e tecnológico aplicado a diversos setores da economia e da sociedade. “Estar inaugurando mais um projeto tão importante dos 50 beneficiados pela primeira edição do Multilab SC reitera a missão da Fapesc em apoiar e incentivar a ciência, a tecnologia e a inovação e olhar com muita atenção para as necessidades do ecossistema catarinense. Esse investimento feito na ampliação da estrutura do LAC vai garantir um reforço nas atividades já realizadas e levar o laboratório para um novo momento. E isso vai colaborar também no posicionamento de Santa Catarina na área de combustíveis e meio ambiente”, considera.

Segundo o vice-reitor da Furb, Marcus Vinicius Marques de Moraes, o apoio do Governo de Santa Catarina, via editais da Fapesc, é essencial para o desenvolvimento da pesquisa. “Quero destacar o nosso agradecimento do Governo do Estado. Pelas características da nossa universidade, os recursos que são aportados pela Fapesc são de extrema importância para que a gente consiga se manter na ponta da produção intelectual e científica e tornar tanto nosso trabalho quanto os profissionais formados aqui competitivos e de qualidade para o mercado”, afirma.

A solenidade de inauguração da nova estrutura do LAC contou ainda com a presença da diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) da Fapesc, Valeska Tratsk, e da pró-reitora de pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura da Furb, Michele Debiasi Alberton.

A ampliação da estrutura do LAC foi fomentada por meio do edital 15/2023 da Fundação de Amaro à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). Além deste projeto, a Furb teve outros dois espaços ampliados com recursos do Programa Multilab SC: a Central Laboratorial de Análise Instrumental Multiusuários e de Serviços (Claims) e o Herbário Dr. Roberto Miguel Klein. Os recursos destinados aos três projetos aprovados no edital da Fapesc ultrapassaram os R$ 7 milhões.

Conheça o LAC

Criado em 1998 e pioneiro em análise de combustíveis líquidos no país, o laboratório integra o Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel da Agência Nacional do Petróleo e realiza coletas de amostras e análise de plantas para a produção de combustíveis líquidos e do diesel, etanol e gasolina distribuído nos três estados do Sul do Brasil.

Com o aporte de recursos do Governo do Estado, novos equipamentos foram instalados no LAC, que irão permitir, segundo o coordenador do laboratório, professor doutor Vinicyus Wiggers, a inclusão de ensaios físicos e químicos para amostras sólidas (resíduos e biomassa) e gasosas (biogás, gás natural, gases de pirólise, de gaseificação e de síntese) nas atividades desenvolvidas, além da ampliação dos tipos de testes que já eram oferecidos na composição química de amostras de combusteis líquidos (diesel, álcool e gasolina), abordando também a identificação e quantificação de poluentes ambientais em recursos hídricos e seus impactos na biodiversidade.

“O fomento recebido pelo Programa Multilab SC, via edital da Fapesc, é o maior investimento já realizado na história do LAC e é um divisor de águas na infraestrutura do laboratório. Com os equipamentos adquiridos, teremos uma grande quantidade de técnicas analíticas que permitem a realização de estudos científicos complexos e o suporte ao desenvolvimento tecnológico. Vamos conseguir atuar mais significativamente em projetos de transição energética e poluição ambiental, que são demandas da comunidade acadêmica, empresarial e da população de Santa Catarina”, afirma Wiggers.

Programa MultiLab SC

O edital 15/2023 da Fapesc selecionou 50 projetos de laboratórios de pesquisa avançada em áreas como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Engenharias. Além do fomento, o programa promove a criação de uma rede de laboratórios interligados, incentivando o uso compartilhado das estruturas.

Os laboratórios multiusuários contemplados na primeira edição do MultiLab SC estão sendo implantados nos municípios de Araquari, Blumenau, Brusque, Caçador, Chapecó, Curitibanos, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Videira, Rio do Sul, São Francisco do Sul, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

As instituições podem utilizar os recursos para obras e melhorias de infraestrutura, aquisição de equipamentos e outros investimentos que fortaleçam o desenvolvimento da pesquisa avançada em Santa Catarina.

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc)

