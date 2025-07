Curso de formação de policiais penais capacita mais de 900 alunos em Santa Catarina

Foto: Divulgação / Sejuri

Está em andamento, desde o dia 7 de julho, o Curso de Formação Profissional (CFP) para novos policiais penais de Santa Catarina. A capacitação ocorre no Centro de Treinamento Operacional, em São Pedro de Alcântara, e vai até o dia 2 de agosto. Nesta etapa do concurso público, a previsão é de que 941 alunos sejam formados — sendo 542 mulheres e 399 homens.

O curso está sendo realizado em formato híbrido, com parte das atividades desenvolvidas presencialmente e outra parte em ambiente virtual. Entre os momentos presenciais, destaca-se a disciplina de Tiro Defensivo, que inclui treinamento prático no Centro de Treinamento. Já na modalidade EAD, os alunos têm acesso a 19 disciplinas ao longo de 30 dias de formação.

Entre os conteúdos abordados estão Gerenciamento de Crises, Atendimento Pré-Hospitalar, Sistema de Comando de Operações, Prevenção e Combate a Incêndio, Inteligência Penitenciária, Legislação Aplicada ao Servidor Público Estadual, Intervenção Penitenciária, entre outros temas fundamentais para a atuação no sistema prisional.

Após a conclusão do curso, os novos policiais penais serão lotados em unidades prisionais de todas as regiões do estado, reforçando o efetivo e contribuindo para o fortalecimento da segurança e da gestão no sistema penitenciário catarinense.

Foto: Divulgação / Sejuri

Para a secretária de Estado da Justiça e Cidadania, Danielle Silva Amorim, o curso representa uma etapa essencial de valorização e preparo dos novos servidores. “Estamos dando mais um passo importante para qualificar e fortalecer o sistema prisional. Esses profissionais chegam com energia, conhecimento e compromisso para somar com a segurança pública de Santa Catarina”, destacou a secretária.

O diretor da Academia de Administração Prisional e Socioeducativa (ACAPS), Marcelo Souza, reforça o papel da formação na construção de uma atuação técnica.

“A formação inicial é determinante para garantir uma conduta profissional alinhada com os princípios da legalidade, da disciplina e da proteção dos direitos humanos. É o primeiro contato dos alunos com a prática da carreira e um momento decisivo na construção da identidade profissional”, afirmou Marcelo.