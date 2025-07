Estrutura acessível garante conforto e segurança ao público

O São João no Parque Anauá 2025 começou nesta terça-feira, 22, encantando o público com uma infraestrutura ampla, acessível e pensada para garantir conforto e segurança a todos os visitantes. Realizado pelo Governo de Roraima e com recursos do Ministério do Turismo, o evento conta com arquibancadas cobertas, praça de alimentação organizada, espaços temáticos bem distribuídos, áreas de sombra e acessibilidade total.

Para o governador Antonio Denarium, a estrutura montada reflete o compromisso do Estado com o bem-estar da população:

“O São João no Parque Anauá é muito mais do que uma festa: é uma demonstração do nosso respeito pelo povo de Roraima. Investimos em acessibilidade, segurança e conforto para que todos possam viver essa experiência com alegria. É uma celebração da identidade e da força da nossa cultura”, afirmou o governador.

Arena Junina é um dos destaques da edição

Quem quiser acompanhar os shows e as apresentações das quadrilhas pode escolher entre três espaços específicos. A Arena Junina, localizada na entrada do Parque, recebe as apresentações do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas e conta com um tablado de 20×30 metros e capacidade para cerca de 3 mil pessoas.

O vice-presidente da quadrilha Explosão Caipira, André Paiva, elogiou a nova localização e estrutura da Arena. Segundo ele, a mudança superou expectativas:

“Antes era perto do Forródromo, e agora a Arena Junina foi transferida para uma nova área. Achei que melhorou bastante. A estrutura está muito melhor. Quando cheguei comentei com minha esposa sobre como a entrada do parque surpreendeu”, relatou.

Ele também destacou que esta edição supera todas as anteriores, especialmente pela ambientação e pelo cuidado com os detalhes.

“Ao entrar no Parque, a infraestrutura me impressionou. Está totalmente diferente de todos os anos anteriores. Na minha opinião, essa é a melhor edição já realizada aqui. O tablado agora é coberto, o que é uma grande novidade. Está tudo lindo. Parabéns ao Governo de Roraima”, completou.

Palcos, organização e segurança reforçada

Além da Arena Junina, o evento conta com dois outros espaços de apresentações: o palco principal, montado ao lado do Forródromo, destinado aos shows nacionais, e o palco Anarriê, que recebe atrações locais e apresentações culturais.

O secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, reforçou que todo o projeto foi pensado para acolher o público de forma ampla e garantir uma experiência inesquecível.

“Essa é a maior estrutura já montada para um evento junino em Roraima. Priorizamos conforto, inclusão e segurança. As arquibancadas oferecem visão privilegiada, e cada espaço foi planejado com carinho, da entrada ao convívio no local. É uma festa feita para todos”, disse.

Na área de economia criativa, foram concedidas 180 permissões para atuação em espaços diversos. O evento também conta com tendas de venda, áreas decoradas com temática junina e pontos fixos de atendimento de diversas secretarias estaduais.

A segurança é reforçada com um sistema integrado que reúne a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, segurança privada, câmeras de monitoramento, ambulâncias, Defesa Civil e outros órgãos. Há também postos médicos, banheiros químicos, pontos de hidratação, sinalização interna e rotas de evacuação emergencial.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Na estreia, Israel & Rodolffo animaram o público. Nos próximos dias, o palco principal recebe George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (23), Thúlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

O post Estrutura acessível garante conforto e segurança ao público apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.