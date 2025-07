Olimpíadas Escolares de João Pessoa têm início com futsal e voleibol em clima de empolgação e sonhos

Posted on

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) celebrou no domingo (27) seu 24º aniversário, reafirmando seu papel essencial no fortalecimento da gestão pública estadual. Desde sua criação, a Escola de Governo tem sido referência na capacitação dos servidores, promovendo cursos e programas que desenvolvem as competências dos agentes do executivo estadual, […]