Tarifaço não é “problema comercial” com EUA, diz presidente da Apex

Posted on

Por MRNews O ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, sediará o Final Four da Basketball Champions League Américas (BCLA), a Champions League das Américas de basquete, principal competição entre clubes das Américas do Sul e Central. Serão dois dias de evento, com semifinal e final, em 18 e 19 de abril. Dois times brasileiros seguem […]