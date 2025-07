Caer promove Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho

Nos dias 24 e 25 de julho, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) promove a 5ª Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho). Com o tema “Ambiente saudável começa com respeito, vamos juntos combater o assédio!”, o evento tem por objetivo sensibilizar os colaboradores para a prevenção da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Idealizado pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes no Trabalho e Assédio), o evento ocorrerá, na sede da Caer, localizada no bairro São Pedro, das 8h30 às 13h.

A programação inclui culto ecumênico na abertura, palestras, atendimentos realizados na Carreta do Hospital do Amor, com exames de mamografia, serviços oferecidos pela Casa da Mulher Brasileira, com corte de cabelo feminino e masculino, esmaltação, design de sobrancelhas, além de atendimento da Carreta Itinerante da Defensoria pública, vacinação, fisioterapia e apresentações culturais.

“A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho é essencial para lembrar a importância dos cuidados, segurança e saúde dos colaboradores, pois promove a consciencialização sobre os risco e medidas preventivas, com intuito de reduzir os acidentes e doenças ocupacionais, além de fortalecer a cultura de segurança na empresa”, esclareceu o presidente da Cipa, Juarez José da Silva.

SOBRR O SIPAT

A ação atende à Norma Regulamentadora NR-5, que tem como objetivo prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, promovendo a saúde do colaborador. A Sipat é uma obrigação legal, conforme definido na Portaria N° 3.214, NR-5, item 5.16 letra “O”. É dever da Cipa promover anualmente essa ação.

PROGRAMAÇÃO

Dia 24 de junho:

· Abertura do Evento com Apresentação Cultural;

· Culto Ecumênico;

· Solenidade de Abertura;

· Palestra sobre Assédio Moral e Sexual no Trabalho;

· Carreta do Amor – Exame de Mamografia;

· Carreta Itinerante da Defensoria Pública;

· Carreta Casa da Mulher Brasileira – Corte de cabelo feminino e masculino, esmaltação, design de sobrancelhas, orientação dos serviços da Casa da Mulher Brasileira;

· Fisioterapia;

· Limpeza facial, Spa dos pés e ventosaterapia;

Dia 25 de junho

· Apresentação Cultural;

· Palestra sobre Trânsito Seguro;

· Palestra sobre Saúde do Corpo e da Mente;

· Carreta Itinerante da Defensoria Pública;

· Carreta do Amor – Exame de Mamografia;

· Vacinação contra Influenza;

· Nutrição Bioimpedância;

· Encerramento da Sipat.

