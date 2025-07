A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 26:

Posted on

As inscrições para o Santa Catarina Canta – Festival da Música Sertaneja, lançado no começo deste mês, vão até o dia 20 de junho. A ideia é revelar talentos desse estilo musical que é um dos mais ouvidos no estado. As inscrições devem ser feitas pelo link disponível no site do Festival onde está o regulamento completo. […]