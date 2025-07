Decoração encanta visitantes com resgate das tradições juninas

A cenografia do São João no Parque Anauá 2025 tem sido um dos grandes atrativos do evento, encantando visitantes com uma composição temática e estrutura instagramável. A decoração, assinada pelo artista André Ferreira, de Parintins (AM), resgata os antigos arraiais com referências a igrejas, vilarejos, bandeirolas, cactos e a tradicional fogueira, sob o slogan “O Arraial da Família Roraimense”.

Logo na entrada do Parque Anauá, os visitantes se deparam com uma igreja cenográfica, ladeada por casas típicas e arcos revestidos de chita, além de bonecos juninos que completam a ambientação. O espaço também abriga uma área instagramável, muito procurada por quem deseja registrar fotos e vídeos. A área interna da entrada conta ainda com uma grande fogueira cenográfica e um corredor de bonecos quadrilheiros, reforçando o clima junino.

“A entrada está perfeita, bem iluminada e uma decoração que causa impacto visual maravilhoso para nossas fotos, uma estrutura impecável e nota mil”, elogiou a visitante Mirela Ribeiro.

Para o cenógrafo André Ferreira, a proposta foi unir beleza e valorização cultural. “O arraial 2025 vem com uma nova estrutura que contempla todos os gostos e resgata a nossa cultura. Fizemos nosso melhor, com uma decoração e organização que valoriza a cultura popular”, afirmou.

Outro destaque é a tradicional fonte do parque, que foi decorada com grandes estrelas em alusão à bandeira de Roraima e em homenagem às quadrilhas juninas que participam do concurso estadual.

A nova localização da Arena Junina também foi bem recebida pela população, especialmente pelos grupos de quadrilha. “Esse ano a organização acertou. A nova arena de apresentação das quadrilhas, além de bem localizada, está muito atrativa, com fácil acesso para os quadrilheiros. A antiga localização tinha muitos pontos ruins, principalmente no que se refere ao som, que convergia com o áudio do palco de show e acabava por atrapalhar as apresentações das quadrilhas”, avaliou Rodrigo Evangelista.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

