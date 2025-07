Revitalização da Praça dos Imigrantes terá foco cultural e melhorias para os artesãos – CGNotícias

Por MRNews



A tradicional Feira do Artesão vai voltar a ocupar um espaço mais digno e estruturado no coração de Campo Grande. A proposta da Prefeitura é transformar a Praça dos Imigrantes em um ponto de encontro mais funcional, acessível e acolhedor, respeitando a vocação cultural do local e valorizando quem vive do artesanato regional.

O novo projeto de revitalização já tem edital de licitação publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (24). A obra será conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com foco em modernização e acessibilidade.

Além da reforma completa dos quiosques, banheiros e da lanchonete, está prevista a criação de uma copa para os artesãos e a instalação de banheiros adaptados para o público com mobilidade reduzida. A praça também vai ganhar nova urbanização, com áreas de circulação mais amplas e acessíveis.

A licitação será por concorrência pública, ou seja, vence quem apresentar a proposta de menor valor. As empresas interessadas devem entregar suas propostas até as 7h59 do dia 8 de agosto.

Com a revitalização, a expectativa é que a Praça dos Imigrantes — localizada entre as ruas Joaquim Murtinho, Barão do Melgaço e Rui Barbosa — volte a ser um espaço vivo de convivência, lazer e valorização da cultura regional. A proposta da gestão é oferecer não só estrutura para os artesãos, mas também um ambiente acolhedor, que incentive a permanência e celebre a diversidade.

A retomada da obra ocorre após a rescisão do contrato com a empresa que iniciou a reforma em 2023. Durante o período em que a praça ficou sem intervenções, parte da estrutura foi depredada, exigindo revisão técnica, atualização da planilha de custos e ajustes no projeto antes da nova licitação.