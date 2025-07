Posted on

Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV A Prefeitura de Boa Vista iniciou nesta segunda-feira, 31, no Teatro Jaber Xaud, a programação da 3ª Semana Municipal de Conscientização do Autismo, iniciativa que reforça o compromisso do município com a inclusão e o bem-estar das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). São diversas atividades que ocorrerão durante toda […]