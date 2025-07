Companhia do Calypso traz o ritmo do Norte na quinta noite do arraial

O São João no Parque Anauá 2025 se aproxima da reta final sendo sucesso junto ao público roraimense e, neste sábado, 26, várias atrações locais abrilhantarão o evento com muita música. Às 23h30, a banda Companhia do Calypso agita o palco Principal com o melhor dos ritmos da Região Norte. Na Arena Junina, seis agremiações dos grupos Especial e de Acesso encerram o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

Destaque da quinta noite, a banda Companhia do Calypso foi formada em Belém (PA) no ano de 2002 e figura entre as pioneiras no movimento do “calypso moderno” no Brasil. No repertório, o grupo mistura ritmos como calypso, cumbia, merengue e música eletrônica. Entre os inúmeros sucessos, estão “Chá de semancol”, “Zap Zum”, “Não Admito”, “Ligação a Cobrar” e “Bang Bang”.

Ainda no palco principal, se apresentam as atrações locais Giulia Amaral, Chicão & Banda, Sarah Franco, N’abalada, Anne Louise, Renato Poeske e Paçoquinha de Normandia, além de DJ set de Chica Loca nos intervalos. No Forródromo, haverá apresentações dos grupos folclóricos Síntese, Encontro das Raças, Tribo Waiká e Dekameron.

Além da programação no palco principal, no Forródromo e na Arena Junina, também haverá apresentações, a partir de 18h, com o artista circense Farofinha e o grupo teatral Locômbia Teatro de Andanças.

Ainda neste sábado, 26, a partir de 19h, na Tenda do Agro, haverá a distribuição de 1.200 quilos de pamonha, a maior quantidade de pamonhas distribuídas no Estado. A expectativa é que sejam servidas à população cerca de 3.500 unidades da iguaria.

“Estamos nos encaminhando para a quinta noite de São João no Parque Anauá e só temos a agradecer o carinho do público que compareceu nos demais dias, aproveitando tudo que oferecemos: as apresentações das quadrilhas, os shows de artistas locais e nacionais, as comidas típicas e o ambiente familiar que preparamos com muito carinho. Hoje tem mais e eu espero você para estar conosco no arraial da família roraimense”, destacou o governador Antonio Denarium.

Confira a programação musical do São João no Parque Anauá:

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

LOCAL

Intervalos

DJ Chica Loca

Palco Principal

18h

Giulia Amaral

19h

Chicão & Banda

Grupo Síntese

Forródromo

20h

Sarah Franco

Palco Principal

Grupo Encontro de Raças

Forródromo

21h

N’abalada

Palco Principal

Grupo Folclórico Tribo Waiká

Forródromo

22h

Anne Louise

Palco Principal

Grupo Dekameron

Forródromo

23h30

Show Nacional – Companhia do Calypso

Palco Principal

01h

Renato Poeske

02h

Paçoquinha de Normandia

CONCURSO DE QUADRILHAS

O tradicional Concurso Estadual de Quadrilhas chega ao último dia de apresentações das agremiações com muita emoção na quinta noite do São João no Parque Anauá. A competição conta com a participação de 28 quadrilhas juninas dos grupos Emergente, de Acesso e Especial. O concurso agora é realizado em novo espaço para as apresentações e o público, trazendo as quadrilhas para mais próximo à entrada do evento.

Confira a programação da Arena Junina:

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

GRUPO

18h30

Quadrilha Infantil Criança Caipira

19h

Quadrilha Infantil Forrozinho

19h30

Quadrilha Infantil Castelo Junino

A partir de 20h

Arrasta Pé

Acesso

Guerreiros de Jorge

Escola Forrozão

Especial

Eita Junino

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá está consolidado como o maior São João do Norte do Brasil. Para o ano de 2025, o Governo de Roraima realizará o evento pela primeira vez com recursos repassados pelo Ministério do Turismo, alocados em emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral.

A edição deste ano promete ser a maior da história, com mais de 50 atrações locais dos mais variados estilos, além de nove atrações nacionais convidadas. Além de Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro, Thullio Milionário e Companhia do Calypso, se apresentam Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jeferson Moraes (dia 27).

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas contará com a apresentação de 28 agremiações nos grupos Especial, Acesso e Emergente, que receberam um total de R$ 1,5 milhão do Governo de Roraima para encantar o público com suas apresentações. Em 2025, serão pagos R$ 159 mil em prêmios aos vencedores dos Concursos de Quadrilhas e Majestades Juninas, um crescimento de 59% em relação a 2024.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

O post Companhia do Calypso traz o ritmo do Norte na quinta noite do arraial apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.