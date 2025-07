Em Lauro Muller, governador entrega reforma e ampliação da EEB Walter Holthausen e autoriza recursos para dragagem de rios

Fotos: Roberto Zacarias / Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello inaugurou, nesta sexta-feira, 25, a obra de reforma e ampliação da EEB Walter Holthausen, em Lauro Muller, fundada em 1978. Foram mais de R$ 4,7 milhões investidos na reforma geral da unidade, incluindo a modernização das instalações elétricas com a construção de uma nova subestação de energia, além da climatização de todas as salas de aula.

“É emocionante entregar mais uma escola linda, novinha, cheia de vida para que essa garotada possa aproveitar ao máximo. Aos poucos, estamos conseguindo proporcionar escolas bem estruturadas para estudantes de todas as regiões de Santa Catarina”, ressaltou o governador Jorginho Mello.

A ampliação da unidade escolar contemplou a construção de cinco novas salas de aula com 67m² cada uma, novos banheiros, novo refeitório com 160m², área de convivência e a execução de adequações de acessibilidade.

“Essa melhoria da infraestrutura proporciona condições mais adequadas para a aprendizagem, com ambientes seguros, acessíveis e acolhedores, que contribuem diretamente para a qualidade do ensino e o desenvolvimento integral dos estudantes. Nossa equipe de infraestrutura tem dado um verdadeiro show na recuperação das escolas estaduais”, destacou a secretária de Estado da Educação, Luciane Ceretta.

A conclusão da obra representa um marco significativo para a comunidade escolar, beneficiando diretamente 414 estudantes e também toda a equipe pedagógica da EEB Walter Holthausen. A escola atende alunos do Ensino Médio e uma turma do Curso Técnico em Administração – o CATEC.

“Hoje é uma data muito especial. Estamos celebrando a ampliação e reforma desta importante escola, destacando o investimento do governo estadual. Essa melhoria foi muito aguardada por todos nós. A obra visa proporcionar melhores condições de ensino e aprendizado, preparando os nossos jovens para a universidade e o mercado de trabalho. A reforma é vista como um reforço ao legado da escola e uma oportunidade para a nova geração”, destacou a coordenadora regional de Educação, Ronisi Guimarães.

A diretora Carmen Lúcia Justi Hoffman, que também foi estudante da escola, agradeceu a atenção dada à unidade de ensino que tanto precisava de melhorias para atender a comunidade escolar.

“Sim, eu fico muito emocionada pelas memórias que tenho da escola. Muitos moradores de Lauro Müller passaram pela Escola Walter Holthausen e, assim como eu, têm memórias afetivas da nossa escola. Este ano nós estamos completando 47 anos e estou muito feliz de estar na direção desta unidade de ensino que tanto me orgulha. Só tenho a agradecer o governador Jorginho Mello e à secretária Ceretta por cuidar tão bem da educação do nosso Estado”, enfatizou a diretora.

Foto: Roberto Zacarias / Secom GOVSC

Assinatura de ordens de serviço

Ainda durante a solenidade na EEB Walter Holthausen, o governador Jorginho Mello assinou a ordem de serviço para as obras de reforma da rede elétrica da E.E.B. Joaquim Ramos, em Criciúma. Um investimento no valor de R$ 420 mil.

O governador também autorizou a liberação de R$ 890 mil, por meio da secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, para o desassoreamento dos Rios Salame e Palmeiras, em Lauro Müller. O repasse de recursos faz parte de um convênio já firmado entre o Governo do Estado e a prefeitura. As obras de desassoreamento já estão sendo realizadas pelo município. Para o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, a assinatura é mais um passo importante no atendimento aos municípios.

“A missão que o governador Jorginho me deu foi de atender e estar próximo dos municípios. Ajudar por meio da proteção e prevenção com os desassoreamentos é cuidar diretamente da população. Vamos seguir trabalhando e estando cada vez mais perto dos prefeitos”, garantiu o secretário.

O prefeito de Lauro Müller e presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec), Valdir Fontanella, destacou a contribuição do Estado para a região Sul.

“O governador Jorginho Mello está fazendo uma excelente gestão. Está aplicando recursos em todas as áreas do nosso Estado, da nossa região. Na educação, estamos comemorando hoje o resultado dos investimentos estaduais no colégio mais tradicional do nosso município. Uma obra que estava travada há muitos e muitos anos. Mas, agora, temos um governo que entrega. Muito importante vivenciar este momento. Quem ganha é a nossa gente, o nosso povo”, ressaltou o prefeito.