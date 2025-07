GCM autua homem por furtar extintor na Estação BRT Itavuvu – Agência de Notícias

Fotos: GCM/Sorocaba

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada, via Centro de Operações Especiais e Inteligência (COEI), na noite desta sexta-feira (25), para averiguar a denúncia de um furto de extintor na Estação BRT Itavuvu.

A operação também contou com a câmera de videomonitoramento do sistema Smart Sampa Sorocaba e uma equipe da Corporação, acionada de imediato para atender a ocorrência, realizando o flagrante.

A denúncia indicava características do indivíduo, com shorts preto, touca e uma mochila específica. Com as informações, a GCM, por meio da equipe da Ronda Municipal (Romu), encontrou o suspeito fumando maconha e causando perturbação no local.

Ao ser indagado ao lado do extintor, ele alegou que pegou o instrumento para apagar um incêndio. Na ocasião, foi dada voz de prisão e o indivíduo foi levado ao Plantão Policial, ficando à disposição da justiça.