Governo de Roraima promoverá ‘aulões’ aos sábados para preparar estudantes com foco no vestibular

Para incentivar os jovens a ingressarem no Ensino Superior, a Seed (Secretaria de Educação e Desporto) ofertará “aulões” aos sábados para estudantes da 3ª série do Ensino Médio das escolas da rede pública estadual de ensino. É o projeto “Aprova Terceirão”.

Inicialmente estão sendo ofertadas 300 vagas. Os “aulões” serão realizados no Colégio Estadual Militarizado Professora Maria de Lourdes Neves, no bairro Pintolândia e no Colégio Estadual Militarizado Irmã Maria Teresa Parodi, no Residencial Vila Jardim. O projeto “Aprova Terceirão” é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Adjunta da Coordenação dos Colégios Estaduais Militarizados da Seed.

“Essa é uma ação do Governo de Roraima que busca incentivar os nossos alunos a estudarem para o vestibular. Queremos os nossos jovens dando continuidade aos estudos e ingressando no Ensino Superior. Então é uma oportunidade a mais para aprofundar os conteúdos e garantir a aprovação”, informou Mikael Cury-Rad, secretário de Educação e Desporto.

Os professores que vão ministrar as aulas, são docentes voluntários civis e militares que ministrarão aulas dos principais componentes curriculares como Matemática, Língua Portuguesa, Química, Física, História, Geografia, Biologia e Língua Estrangeira. As aulas serão pela manhã.

Como participar?

Os estudantes interessados em participar dos aulões do “Aprova Terceirão” precisam se inscrever para um sorteio eletrônico de vagas. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no Portal da Polícia Militar, pelo site, no período de 28 de julho a 1° de agosto.

O sorteio eletrônico também já tem data marcada: será no dia 12 de agosto com transmissão ao vivo pelo canal da Polícia Militar no Youtube e canal do NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional de Roraima). A aula inaugural está prevista para o dia 16 de agosto no auditório do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima.

Todas as informações detalhadas sobre o projeto estão disponíveis no Edital nº 94/25, que foi publicado no Diário Oficial do Estado e que está disponível para consulta no link.

