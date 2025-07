Homem é preso em flagrante por estuprar a enteada de 8 anos e oferecê-la para exploração sexual em Boa Vista

Posted on

Os anos finais da universidade são momentos de grande dedicação e auto-descobrimento profissional para os acadêmicos, independentemente da sua área de formação. O Bioparque Pantanal, com o objetivo de proporcionar experiência prática e teórica no campo de trabalho, consolidou uma parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para o programa de […]