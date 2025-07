Seadi promove encontro para alinhar políticas agrícolas nos municípios de Roraima

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), realizou nesta sexta-feira, 25, o 1º Encontro de Secretários de Agricultura de Roraima. O evento, sediado no auditório da Faculdade Unama, em Boa Vista, reuniu secretários municipais de agricultura, autoridades estaduais e representantes de instituições parceiras.

A governança agrícola foi o principal tema que dominou as discussões do encontro. O secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Marcio Grangeiro, destacou a importância da iniciativa.

“Nosso objetivo é fortalecer a governança agrícola, promovendo a integração entre os municípios e a construção de uma agenda colaborativa. Queremos levantar as principais demandas locais, articular parcerias e instituir um fórum permanente de secretários municipais de agricultura, garantindo a continuidade do diálogo interinstitucional”, afirmou.

Além dos debates, a programação incluiu mesas-redondas com relatos de experiências bem-sucedidas de municípios e do setor privado, além da apresentação de programas estratégicos do Governo de Roraima voltados ao setor agropecuário.

O presidente da Coopercarne (Cooperativa Agrícola de Roraima), André Prado, destacou o papel estratégico da cooperativa no desenvolvimento do setor produtivo e ressaltou a importância da parceria com o Governo de Roraima para o fortalecer o agronegócio.

“O que posso afirmar é que a gestão do Governo do Estado é bastante participativa. Não é à toa que a Coopercarne está crescendo junto com o Governo e com o Estado de Roraima. Nossa cooperativa foi fundada em 2001, e no ano passado alcançamos um faturamento de R$ 80 milhões. Isso demonstra que estamos crescendo junto com o Estado.”, ressaltou.

