Evento chega ao último dia com três atrações nacionais e vencedores do Concurso de Quadrilhas

O São João no Parque Anauá 2025 chega ao último dia como um sucesso absoluto junto ao público roraimense e, neste domingo, 27, várias atrações locais abrilhantarão o evento com muita música e três atrações nacionais agitam o Palco Principal. Na Arena Junina, o público conhecerá as grandes vencedoras do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

Subindo ao palco às 21h, Jonas Esticado é um dos nomes de maior destaque do forró contemporâneo no Brasil. Nascido em Juazeiro do Norte (CE), é conhecido por unir o forró com influências sertanejas e até batidas de reggaeton e funk, se definindo como “forró com pegada”. Um dos seus principais hits, “Investe em Mim”, estourou após Gusttavo Lima cantar em live de São João; acumulou mais de 55 milhões de views no YouTube e posições de destaque no Spotify.

Na sequência, às 23h, é a vez de Guilherme & Benuto trazerem muito sertanejo para o público roraimense. A dupla ganhou destaque no cenário da música sertaneja a partir de 2019, com um estilo que mistura o sertanejo romântico com elementos de sofrência e batidas animadas. Formada por ex-integrantes de outros projetos musicais, a dupla se consolidou com hits como “3 Batidas”, “Pulei na Piscina” e “Sigilo”, conquistando espaço nas rádios e plataformas digitais.

Quem assume a missão de encerrar o São João no Parque Anauá é o cantor e compositor Jefferson Moraes. Nascido em Londrina (PR), o artista possui destaque no cenário do sertanejo romântico. Começou se apresentando em bares da terra natal e, em 2015, lançou seu primeiro álbum “JM” e conquistou maior visibilidade ao vencer o quadro “Iluminados”, no Domingão do Faustão.

Ainda no palco principal, se apresentam as atrações locais Leandro Camargo, Japa & Banda e Walker Tavares, além de DJ set de Chica Loca nos intervalos. No Forródromo, haverá apresentações de Leka Denz, Forrozin Bom Demais e Mateus Alves.

Além da programação no palco principal, no Forródromo e na Arena Junina, haverá apresentações, a partir de 18h, com o artista circense Grampinho e os grupos teatrais Xuxu & Cia e Circo Imaginarte.

“Dizem que tudo que é bom dura pouco. Essa é a sensação de encerrar o São João no Parque Anauá. Tivemos cinco dias com muita alegria e diversão para toda a família, da melhor forma que a nossa gestão pode oferecer a cada evento do Governo de Roraima. E hoje encerramos com chave de ouro”, destacou o governador Antonio Denarium.

Confira a programação musical do São João no Parque Anauá:

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

LOCAL

Intervalos

DJ Chica Loca

Palco Principal

18h

Leandro Camargo

19h

Japa & Banda

Leka Denz

Forródromo

20h

Walker Tavares

Palco Principal

Forrozin Bom Demais

Forródromo

21h

Show Nacional – Jonas Esticado

Palco Principal

Mateus Alves

Forródromo

23h

Show Nacional – Guilherme & Benuto

Palco Principal

01h

Show Nacional – Jeferson Moraes

CONCURSO DE QUADRILHAS

Depois de cinco dias de muita emoção no tablado, chegou a hora de conhecer as grandes vencedoras do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. Às 11h da manhã, haverá a apuração da competição e, a partir de 20h, haverá a premiação e apresentação das grandes campeãs nos grupos Especial, de Acesso e Emergente. Tudo isso ocorre na Arena Junina.

Confira a programação da Arena Junina:

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

11h

Apuração do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

18h30

Quadrilha Infantil Os Amostradinhos

19h

Quadrilha Infantil Coraçãozinho

19h30

Cia de dança IAMV

Grupo de dança Sem Fronteiras

20h

Entrega das premiações do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

20h30

Apresentação da agremiação campeã no Grupo Emergente

21h

Apresentação da agremiação campeã no Grupo de Acesso

21h30

Apresentação da agremiação campeã no Grupo Especial

22h

Quadrilha Cômica Tá Boa Caipira

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá está consolidado como o maior São João do Norte do Brasil. Para o ano de 2025, o Governo de Roraima realizou o evento pela primeira vez com recursos repassados pelo Ministério do Turismo, alocados em emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral.

A edição deste ano se consolida como a maior da história, com mais de 60 atrações locais dos mais variados estilos, além de nove atrações nacionais convidadas. Nos seis dias de arraial, se apresentaram Israel & Rodolffo (dia 22), George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (dia 23), Thullio Milionário (dia 24), Companhia do Calypso (dia 26), Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jeferson Moraes (dia 27).

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas contou com a apresentação de 28 agremiações nos grupos Especial, Acesso e Emergente, que receberam um total de R$ 1,5 milhão do Governo de Roraima para encantar o público com suas apresentações. Em 2025, serão pagos R$ 159 mil em prêmios aos vencedores dos Concursos de Quadrilhas e Majestades Juninas, um crescimento de 59% em relação a 2024.

A festa segue até este domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

