Jorginho Mello prestigia Festa do Colono em Itajaí e destaca força e trabalho do produtor rural

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, marcou presença na 39ª Festa Nacional do Colono, em Itajaí, ao lado do prefeito Robson Coelho, reforçando seu apoio à agricultura familiar e valorizando o papel do produtor rural no desenvolvimento do estado. Realizado entre os dias 24 e 27 de julho, no Parque do Agricultor Gilmar Graf, o evento reuniu milhares de pessoas em uma celebração das tradições, da cultura e da força do campo catarinense.

Durante sua visita, o governador percorreu os espaços da ExpoFeira Agropecuária, acompanhou atividades típicas como a ordenha pública, o desfile de tratores e o tradicional banho de leite, além de visitar a Casa do Colono e o Engenho, símbolos vivos da história rural do município. Jorginho Mello também conversou com produtores, expositores, lideranças do setor e moradores da região.

“O colono merece ser reconhecido, valorizado e apoiado com políticas públicas permanentes. A agricultura familiar é a base da nossa produção de alimentos e da geração de renda no interior. Estamos aqui para mostrar que o governo está presente e comprometido com quem faz Santa Catarina crescer com trabalho e dignidade”, afirmou o governador.

A presença do chefe do Executivo estadual reforçou a importância da festa como espaço de integração entre o campo e a cidade. Com o tema “Celebrando o campo, cultivando as raízes”, a edição de 2025 atraiu um público estimado em mais de 120 mil pessoas ao longo dos quatro dias, com entrada gratuita. A programação contou com exposições, feira agropecuária, apresentações culturais, gastronomia típica e grandes shows.

A Festa Nacional do Colono é um dos eventos mais tradicionais do estado e se consolida como uma grande vitrine da força, da diversidade e da identidade do produtor catarinense.