Jovem que usava a própria casa como ponto de venda de drogas é preso em flagrante no bairro Dr. Airton Rocha

Um jovem, de 24 anos, foi preso nesta terça-feira, 22, em uma operação de combate ao tráfico de drogas da Polícia Civil de Roraima (PCRR). Ele é suspeito de comandar um ponto de venda de entorpecentes no Conjunto Pérola, bairro Airton Rocha, zona Oeste de Boa Vista

De acordo com o delegado Julio Cesar da Rocha, a prisão do suspeito aconteceu a partir de denúncias anônimas. Elas apontavam a residência do acusado como ponto de venda de drogas.

A polícia iniciou as investigações, que confirmaram movimentação intensa no local, com entrada e saída constante de pessoas de perfis típicos de usuários de drogas.

“As investigações flagraram a movimentação característica de ponto de venda de drogas, que causa muita insegurança e desordem nos bairros”, explicou o delegado.

Prisão do suspeito

Após presenciarem uma negociação entre o investigado e um usuário, os policiais abordaram um jovem de 22 anos que deixava o local. Com ele, havia uma porção de skunk.

“Confirmando as suspeitas da equipe, diante das fundadas razões de que no imóvel havia entorpecentes para o comércio, foi possível a abordagem direta à residência”, relatou o delegado Julio Cesar.

Logo após a confirmação das suspeitas, a polícia entrou na casa do suspeito e o abordou. Durante a ação, ele confessou estar em posse de drogas pela casa e indicou que os entorpecentes estavam em uma bolsa.

Na residência foram encontradas quatro porções semelhantes à pasta base de cocaína, sete porções de skunk e uma balança de precisão. Além disso, a polícia encontrou mais uma porção de cocaína em cima de um armário de cozinha.

“Apesar de o investigado ter alegado inicialmente de que o material era para uso pessoal, a forma de fracionamento, a quantidade de droga, as diligências no local e o flagrante anterior com o comprador confirmaram a prática de tráfico de drogas. Assim, ele terminou confessando em interrogatório que comercializava a droga. Essa é uma típica atuação de microtraficante”, reforçou o delegado.

Desarticulação do tráfico de drogas

Conforme a explicação do delegado, o microtráfico é o que mais incomoda a população, pois gera furtos, insegurança, circulação de usuários e sensação de abandono.

