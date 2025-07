Talento do tênis de mesa de Rio do Sul celebra título em casa nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina

Posted on

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já facilitou a inserção de mais de 12 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Estado de São Paulo através do programa Meu Emprego Inclusivo. Neste Dia do Trabalhador, em 1º de maio, o Governo de […]