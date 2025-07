Alunos da Escola de Balé do Teatro Municipal participam da 42ª edição do Festival de Dança de Joinville

Alunos da Escola de Balé do Teatro Municipal – Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



A escola de Balé do Teatro Municipal de Boa Vista está representando Roraima na 42ª edição do Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo, iniciado no dia 21 e segue até 2 de agosto.

Neste ano, 15 alunos da escola coordenada pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), sendo sete do Balé Infantil e oito do jovem, embarcaram no último final de semana rumo ao festival, viagem custeada pela Prefeitura de Boa Vista, para a 3ª participação no evento.

Nesta segunda-feira, 28, as oito adolescentes do Balé Jovem terão a honra de brilhar em dois palcos, sendo o primeiro o “Sapatilha”, um dos mais simbólicos de Joinville, assim como outro localizado na praça Nereu Ramos. Já os “pequenos” do balé infantil participam de uma programação especial focada em ampliar a formação artística. As sete crianças participaram já nesta manhã de um curso de Jazz.

O prefeito Arthur Henrique, destacou que a equipe vai passar por uma experiência de vida enriquecedora em todas as áreas, principalmente no campo das artes.

“É uma alegria saber que esses jovens se apresentam no maior festival de dança do planeta. Eles vão passar setes dias no evento, participando de workshops e trocando experiências com grandes nomes do balé, além de mostrarem todo o talento em quatro apresentações. Será uma experiência incrível que fortalece a cultura local, amplia o repertório artístico e dá visibilidade ao trabalho desenvolvido na capital”, disse.

Felicidade no coração e talento nos pés

Como parte da programação de hoje, os jovens entraram de cabeça nas experiências proporcionadas pelo festival. A aluna Celine Christine, de 19 anos, por exemplo, é uma das jovens que participa do evento. Com apenas um ano na escola, ela está vivendo pela primeira vez a experiência promovida pelo festival, o que ela guardará para sempre na memória.

“Estou super empolgada. Desde que fiquei sabendo do evento, já comecei a contar os dias para chegar a Joinville. É uma experiência nova que compartilho com gente talentosa. Mal posso esperar para as apresentações incríveis e fazer parte de tudo isso, me desafiando nos palcos. Com certeza, vai ser um momento marcante para mim e vou guardar esse momento com muito carinho”, garantiu.

Escola de Balé do Teatro Municipal

É uma iniciativa gratuita da Prefeitura de Boa Vista, destinada a crianças e jovens de 5 a 17 anos. Coordenada pela FETEC, as aulas ocorrem no próprio Teatro Municipal e, assim, oferece uma formação completa em balé clássico, com foco em técnica, disciplina e expressão corporal. A ação tem como objetivo promover inclusão social e descobrir talentos artísticos.

Fonte: Da Redação