Dragagem em Rio do Oeste já retirou o equivalente a 4.781 caminhões caçamba de detritos

Obra integra o plano estadual de enfrentamento às cheias no Alto Vale e conta com investimento de mais de R$ 6,5 milhões. Foto: Divulgação/SPDC

A dragagem do rio em Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, já apresenta resultados concretos: foram retirados mais de 66.935,389 mil metros cúbicos de sedimentos, o equivalente a cerca de 4.781 caminhões caçamba. A ação faz parte do plano estadual de prevenção às cheias, coordenado pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, e representa um investimento total de R$ 6.527.646,79.

“Nós já retiramos tudo o que é tipo de resíduo do rio, que estava impedindo o caminho da água, prejudicando a fluidez. O trabalho não para e é extremamente necessário para combater enchentes e proteger a nossa população”, disse o governador Jorginho Mello.

A intervenção prevê o melhoramento fluvial em 7,8 quilômetros de margens, sendo 6,4 km no Rio Itajaí do Oeste – 3 km já concluídos – e 1,4 km no Rio das Pombas. O objetivo é aumentar a vazão dos rios e reduzir os riscos de inundações que historicamente atingem a região.

Além de Rio do Oeste, o Governo do Estado já concluiu uma das ações mais simbólicas do programa: a remoção da Ilha do Jockey, em Rio do Sul. A formação natural obstruía o fluxo das águas do Rio Itajaí-Açu e foi totalmente eliminada. A obra foi executada em quatro meses e incluiu o alinhamento de 750 metros das margens e do leito do rio, além da retirada de 56.707,18 m³ de sedimentos — com investimento de R$ 3,6 milhões.

Segundo o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, as intervenções reforçam o compromisso do governo estadual com a segurança da população. “A prevenção é sempre o melhor caminho. Estamos investindo em infraestrutura para evitar tragédias e garantir mais tranquilidade para as famílias que vivem nessas regiões”, destacou o secretário.

As obras fazem parte de um conjunto de ações no Alto Vale do Itajaí, que incluem ainda mais R$ 21,2 milhões em recursos para o desassoreamento em Rio do Sul.

