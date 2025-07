GCM detém homem por invadir e furtar clínica no Jardim Ana Maria – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve um homem de 24 anos de idade, na noite de domingo (27), por invadir uma clínica particular no Jardim Ana Maria, Zona Norte da cidade, e furtar um ventilador. O flagrante foi feito por uma equipe que realizava patrulhamento preventivo e avistou o acusado no momento em que ele pulava o muro do estabelecimento.

Ao avistar a viatura, o indivíduo ainda tentou fugir, mas foi impedido pelos GCMs. No momento da abordagem, o suspeito carregava o ventilador, e recebeu voz de prisão. Um responsável pela clínica compareceu ao local e reconheceu o ventilador como pertencente ao estabelecimento.

O caso foi apresentado no Plantão da Polícia Civil, onde a delegada, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça e o ventilador foi devolvido ao responsável pela clínica.