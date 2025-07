Agência Minas Gerais | Governo de Minas investe na saúde do Vetor Norte de Belo Horizonte

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, visitou nesta segunda-feira (28/7), as obras de reforma e ampliação do Hospital de Deus, em Vespasiano.

Em fase de acabamento, a ampliação e reforma do hospital – administrado pela Fundação Vespasianense de Saúde – recebeu do Governo de Minas cerca de R$ 70 milhões para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos, o que representa um grande avanço para a saúde da região.

Segundo o secretário, o Hospital de Deus será uma alternativa de atendimento à população do Vetor Norte, desafogando o atendimento de unidades de Saúde da capital, por exemplo. “As melhorias têm como objetivo fazer com que o Hospital de Vespasiano seja referência em saúde para os demais municípios do Vetor Norte, reduzindo a ida de pacientes para Belo Horizonte”, disse Baccheretti.

Além de prestar um serviços de média complexidade em áreas como Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Cirurgia geral, Ortopedia, Angiologia e Anestesiologia, o Hospital de Deus contará com um novo bloco cirúrgico e modernos equipamentos de tomografia e ultrassom.

Fábio Baccheretti enfatizou a importância das novas instalações e equipamentos hospitalares. “Sabemos como faz diferença uma tomografia nos casos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou de um trauma que necessita de cirurgia. Esse espaço, um novo tomógrafo, além do Raio X digital que será adquirido, irá mudar completamente o atendimento em saúde da região”, afirmou.

Ainda sobre as melhorias na saúde, o secretário elogiou a atual capacidade do bloco cirúrgico do Hospital – que mais que dobrou seu número de cirurgias, chegando a 200 procedimentos realizados por mês.

Com o andamento da obra, já na fase de acabamento, a instalação dos pisos das salas encontra-se realizada. Os banheiros já receberam azulejos, a primeira fase da pintura já foi iniciada e a rede de gases medicinais também já passou por instalações.

O secretário municipal de Saúde de Vespasiano, Marcelo Alcântara, também enfatizou o atual momento de melhorias na saúde para o município e todo o Vetor Norte. “Vivemos um outro momento, com novas possibilidades para a saúde, e no cuidado com a população. Em breve esse espaço estará pronto, então só agradecemos a todos os envolvidos por essa conquista”, disse.