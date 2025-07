Agência Minas Gerais | Polícia Militar passa a utilizar heliponto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte

Relacionadas



Governador em exercício de Minas e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior formalizou, nesta terça-feira (29/7), a disponibilização do heliponto do edifício-sede do tribunal para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ter um novo ponto de apoio do Comando de Aviação do Estado (Comave).

O cadastro do heliponto do TJMG na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi concluído em junho deste ano. O uso do espaço vai garantir mais eficiência na prestação de serviços pela PMMG, já que o local fica em uma área estrategicamente bem localizada, na Avenida Afonso Pena, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. “O Tribunal de Justiça, ciente da sua importância institucional, cede, neste momento, o heliponto para a utilização pelas forças de segurança pública do Estado, em especial pelo nosso Comave”, afirmou o governador em exercício.

























Atualmente, a Polícia Militar de Minas Gerais conta com dez helicópteros e oito aviões. As aeronaves são usadas para patrulhamento aéreo, apoio às equipes em solo e transporte de tropas, além de ações de defesa civil, resgates, transporte de órgãos para transplante e proteção ambiental. A corporação também conta com 200 drones distribuídos pelo estado.

Recepção

Ao chegar na Cidade Administrativa de Minas Gerais, sede o executivo estadual, para suas primeiras agendas oficiais como governador em exercício de Minas, o desembargador Luiz Calor Corrêa Junior, foi recebido pelos secretários de Estado de Governo, Marcelo Aro, de Comunicação Bernardo Santos, da Secretaria Geral, Marcel Beghini e pelo Advogado Geral do Estado, Sergio Pessoa.

“Hoje a relação que temos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é algo histórico. Seja bem-vindo ao Poder Executivo. Que o senhor tenha uma boa estadia como Governador do Estado”, disse Marcelo Aro.

Homenagem ao comandante do Comave

Na solenidade que cessão do heliponto, realizada na Cidade Administrativa, na capital mineira, o Governo de Minas também homenageou o comandante do Comave, coronel Ricardo Alexandre Faria, que foi laureado com uma placa como forma de agradecimento aos serviços prestados ao estado de Minas Gerais.

“Essa homenagem é um reconhecimento da importância da Polícia Militar de Minas Gerais, no contexto da segurança pública e em todas as demais ações no estado. A Polícia Militar é um orgulho para todos os mineiros, então, homenagear um policial militar simboliza a parceria do Tribunal de Justiça com todos os militares que prezam pela disponibilidade, pelo interesse público e pela solidariedade com as pessoas que mais precisam”, ressaltou o governador em exercício de Minas Gerais.

O comandante do Comave agradeceu a homenagem e reforçou a importância de anos de trabalho em prol dos mineiros.

“Eu cheguei aqui em 1995, com 18 anos de idade, e passei minha carreira toda trabalhando em unidades operacionais da PMMG. Tive também o privilégio de ir para a aviação, para cumprir missões de segurança pública, humanitárias e de defesa civil. Passei por muita coisa na polícia e, hoje, mais do que nunca sinto uma grande satisfação e uma honra ao ser homenageado dessa forma”, relatou o coronel Ricardo Alexandre Faria.