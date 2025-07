Bonito (MS) inaugura calçada da fama em homenagem ao cinema – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito agora conta com um novo atrativo cultural e turístico: a Calçada das Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano. Inaugurada nesta segunda-feira (28), a iniciativa presta homenagem a grandes nomes do cinema do continente e celebra a arte como parte do cenário cultural da cidade.

A primeira artista a deixar sua marca foi a atriz paraguaia Ana Brun, homenageada pelo Festival de Cinema Sul-Americano (Cinesur). Reconhecida internacionalmente, Brun recebeu o Urso de Prata de melhor interpretação feminina no Festival de Berlim pelo filme As Herdeiras.

Inspirada na tradicional calçada da fama de Los Angeles (EUA), a versão sul-americana foi idealizada pelo prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues. A estrutura será instalada na Praça da Liberdade, um dos principais pontos turísticos da cidade, e contará com 11 placas no total, cada uma homenageando um artista do festival.

Um diferencial da Calçada das Pegadas de Bonito é que, além das marcas das mãos dos artistas, cada placa será acompanhada por imagens de animais do Pantanal, criando uma conexão única entre a arte cinematográfica e a rica biodiversidade da região.

“A proposta da calçada da fama de Bonito une natureza, arte e memória. É uma forma de valorizar o cinema sul-americano e deixar um legado cultural permanente para moradores e visitantes”, afirmou o prefeito Josmail Rodrigues.

Além de Ana Brun, receberam a homenagem o ator brasileiro Antônio Pitanga, a atriz brasileira Maeve Jinkings, o distribuidor de cinema Jean-Thomas Bernardini e a professora e produtora argentina Cecilia Diez.

O projeto faz parte da programação do Festival de Cinema Sul-Americano (Cinesur), que movimenta a cena cultural da cidade com exibições de filmes, debates e homenagens a profissionais do audiovisual.