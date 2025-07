Guaratinguetá brilha nos esportes no fim de semana – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O último domingo (27) foi marcado por grandes conquistas para o esporte de Guaratinguetá, com destaque para as vitórias no basquete, tênis de mesa e ginástica rítmica, mostrando o talento e a dedicação dos nossos atletas em diferentes modalidades:

Basquete Campeão em Taubaté

A equipe Sub-15 masculina de Guaratinguetá sagrou-se campeã do Intercâmbio Anual de Férias de Julho – Quadrangular da Região III. Em partidas emocionantes, o time venceu Caraguatatuba por 54 a 25, Novo Basquete Angra/RJ por 37 a 30 e Taubaté por 32 a 28, garantindo o título da competição.

Tênis de Mesa conquista pódios na Liga Valeparaibana

A equipe também se destacou na 5ª Etapa da Liga Valeparaibana de Tênis de Mesa, realizada no SESI de Taubaté. Confira os resultados:

1º lugar nas Duplas Masculinas: Marci Antônio e Lucas Gabriel

3º lugar nas Duplas Masculinas: João Vitor e Luis Felipe

1º lugar no Sub 15 Masculino: João Vitor

2º lugar no Sub 19 Masculino: Luis Takacs

3º lugar no Sub 15: Guilherme de Castro

4º lugar no Sub 15: Luis Henrique

5º lugar no Sub 15: Luis Raphael

3º lugar no Sub 11 Masculino: Theo Schmidt

4º lugar no Veterano 50: Luiz Roberto

Ginástica Rítmica Juvenil faz bonito no Estadual

A ginasta Rafaela Ales representou Guaratinguetá no Campeonato Estadual Paulista Juvenil, realizado em Atibaia, enfrentando 24 atletas de todo o estado. Com uma excelente performance, conquistou:

5º lugar no Individual Geral

5º lugar no aparelho Arco

4º lugar no aparelho Bola

6º lugar no aparelho Maças

9º lugar no aparelho Fita

Parabenizamos todos os atletas pelas conquistas e por levarem o nome de Guaratinguetá com garra e determinação! 8