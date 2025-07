Hospital Municipal Santa Isabel recebe novos internos de medicina

Referência em diversas especialidades, garantindo atendimento com qualidade, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) também se consolida cada vez mais como hospital-escola, formando excelentes profissionais. Nesta terça-feira (29) a unidade recebeu um grupo de novos internos de medicina durante aula de integração realizada no Centro de Estudos do hospital. Além das boas-vindas ao serviço, foi apresentado ao grupo os direitos e deveres dos estagiários, assim como toda a estrutura do HMSI.

Os internos são os alunos dos últimos períodos de medicina, que iniciam suas práticas em hospitais. Por meio de pactuação entre as instituições de ensino superior e o Santa Isabel, firmada através da Secretaria Municipal de Saúde, eles permanecerão, durante 7 semanas, atuando em setores como a Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Ginecologia ao lado de médicos e residentes.

Eles participam de todos os processos de trabalho do setor, onde aprendem sobre normas de segurança do paciente, qualidade do serviço, missão e valores do hospital, núcleos do hospital, importância da comunicação e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), entre outros aprendizados.

Após a apresentação, os novos internos conheceram todos os setores do hospital, como Farmácia, Psicologia, Assistência Social, Agência Transfusicional, Clínica Médica, UTIs e Recepção.

No hospital eles foram recepcionados pelos coordenadores da Clínica Médica, enfermeiro Josinaldo Neto; Núcleo de Segurança do Paciente, nutricionista Danielly de Moraes Chiappetta; Núcleo de Qualidade Hospitalar, endocrinologista Gabriel de Assis; coordenadora do Centro de Estudos, nutricionista Paloma Egídio; pela nutricionista Maja Lima e Danielly Vieira, do Ceapes; e pela integrante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, enfermeira Maria Mércia Guedes.