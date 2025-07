Sorocaba registra aumento de 42,3% em números de MEIs na cidade – Agência de Notícias

Sorocaba mais uma vez é destaque no cenário empreendedor brasileiro. Atualmente, a cidade abriga 111 Microempreendedores Individuais (MEIs) a cada mil habitantes. Em 2020, Sorocaba contava com 78 MEIs para cada mil habitantes, o que representa um aumento de 42,3% na atual gestão.

Os dados sobre os MEIs foram obtidos no Portal do Empreendedor (www.gov.br). Já o número populacional da cidade foi constatado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o levantamento realizado pela equipe técnica da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Semepp).

Os dados mais recentes apontam que Sorocaba conta com 83.952 MEIs, sendo referência para o estado de São Paulo e para o Brasil. Entre os MEIs de Sorocaba, estão atividades que vão de cabeleireiros e motoboys até designers, refletindo a diversidade e o dinamismo da força de trabalho local.

O estudo mostra que Sorocaba supera o estado de São Paulo, que registra uma média de 93 MEIs por mil habitantes, além do Brasil, com 75 MEIs por mil habitantes. “Nossa cidade tem sua economia cada vez mais aquecida graças a todos os investimentos nos microempreendedores instalados na cidade, bem como nossas políticas públicas em benefício aos empreendedores locais!”, relata o chefe do Poder Executivo, prefeito Rodrigo Manga.

Para o secretário da Semepp, Fernando Marques, o crescimento dos MEIs em Sorocaba é um reflexo direto do dinamismo econômico da nossa cidade em criar um ambiente cada vez mais favorável aos pequenos negócios. “A colaboração com a Associação Comercial de Sorocaba (ACSO) e o Sebrae, materializada no Poupatempo do Empreendedor, é um pilar que centraliza e agiliza o suporte, permitindo que mais cidadãos transformem suas ideias em realidade e contribuam para o desenvolvimento de Sorocaba”, disse.

O Poupatempo do Empreendedor, inaugurado em 11 de abril deste ano, é fruto de uma parceria estratégica e vital com a Associação Comercial de Sorocaba, que generosamente abrigou o espaço. O Poupatempo foi estrategicamente localizado na Rua da Penha, 535, no Centro. Este ponto de apoio crucial para os microempreendedores é também a sede do Sebrae, um parceiro fundamental na capacitação e no desenvolvimento empreendedor, garantindo suporte abrangente. Desde sua abertura, o número de atendimentos mensais saltou de uma média de 900 para aproximadamente 1.200 MEIs, evidenciando a demanda e a relevância do serviço.

A novidade oferece uma gama completa de serviços, desde a abertura de novas empresas e regularização, até a emissão de boletos e auxílio na declaração anual de Imposto de Renda, desburocratizando o processo para quem empreende.