Suspeito de ameaçar e roubar motorista de aplicativo é preso em Boa Vista

Foto: Divulgação PCRR



A Polícia Civil de Roraima, por meio do 3º Distrito Policial, prendeu na manhã desta segunda-feira, 28 um dos suspeitos de roubar um motorista de aplicativo em março deste ano. A ação teve a coordenação do delegado titular da unidade, Matheus Fraga.

De acordo com o delegado, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência no dia 3 de março, informando que havia sido chamada para uma corrida via aplicativo. Ao chegar ao ponto de partida, uma praça no bairro Cinturão Verde, o motorista embarcou quatro passageiros. Durante o trajeto, o grupo anunciou o assalto, utilizando facas para ameaçá-lo.

Além de levar dinheiro e objetos pessoais, os criminosos obrigaram a vítima a fazer uma transferência via Pix. Ao todo, o grupo roubou cerca de R$ 1.500,00, somando o valor em espécie e a transferência bancária. Logo após o crime, a equipe da Seção de Investigação e Operação (SIOP) do 3º DP iniciou as diligências e identificou dois dos envolvidos: K.S.C., de 19 anos, e Y.C.S.L., de 21 anos.

Diante das provas, o delegado representou pela prisão preventiva dos suspeitos. Além disso, solicitou mandados de busca e apreensão, deferidos pela Justiça. As diligências aconteceram nos bairros Cidade Satélite, Caranã e Nova Cidade.

Durante a operação, os policiais localizaram K.S.C. em sua residência no bairro Caranã e efetuaram a prisão. De acordo com a Civil, ele já tem condenação anterior por roubo. Já o segundo suspeito, Y.C.S.L., a equipe ainda não o encontrou.

Vítima reconheceu autores do crime

A vítima reconheceu os dois autores durante a investigação e confirmou que Y.C.S.L. foi quem solicitou a corrida e recebeu o valor via PIX. Segundo o delegado Matheus Fraga, o reconhecimento da vítima e outros elementos reforçaram as provas, permitindo então, que a Polícia representasse pela prisão, prontamente aceita pelo Judiciário.

Após ser preso, a equipe levou K.S.C. ao 3º DP. No local, os policias formalizaram o cumprimento do mandado. Ele permanece custodiado e vai passar audiência de custódia nesta terça-feira (29).

Por fim, as investigações continuam para identificar os outros dois envolvidos no crime e localizar Y.C.S.L., que segue foragido.

Fonte: Da Redação