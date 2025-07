Agência Minas Gerais | Cemig promove curso gratuito com foco no empreendedorismo feminino

A Cemig, por meio do programa Você – Voluntariado Cemig, anuncia a nova edição do projeto “Mulher Empreendedora”, iniciativa voltada ao fortalecimento da autonomia feminina e à promoção da transformação social. A formação gratuita tem como principal objetivo possibilitar que mulheres de várias regiões de Minas Gerais sejam capacitadas para a gestão dos próprios negócios, de maneira a contribuir para a criação de oportunidades e geração de renda. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (1/8) e podem ser realizadas aqui.

Com foco na geração de oportunidades, o projeto oferece formação voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres que desejam investir no futuro e ampliar seu bem-estar social. O conteúdo será ministrado de forma totalmente on-line, entre os próximos dias 4/8 e 7/8 , das 18h30 às 21h30.

Para a analista de sustentabilidade da Cemig, Marina Oliveira, é importante incentivar as mulheres a se tornarem empreendedoras e protagonistas da sua própria história. “Acreditamos que a presença feminina no cenário do empreendedorismo, sendo gestoras do seu próprio negócio, propicia um mercado com muito mais diversidade e diferentes pontos de vista”, comenta. “A ação reforça o compromisso da Cemig com a inclusão, a equidade e o desenvolvimento sustentável, no propósito de promover a transformação de vidas”, completa a analista da companhia.

Durante o curso, serão abordados temas essenciais para quem deseja empreender com sustentabilidade:

Espírito empreendedor

Autoconhecimento

Gestão de negócios e finanças

Comunicação e vendas

Programa de Voluntariado Cemig

O voluntariado empresarial é uma iniciativa de responsabilidade social das empresas que visam incentivar e apoiar ações voluntárias de seus profissionais em benefício da sociedade. A Cemig conta com o Programa Você – Voluntariado Cemig, que engloba diversas ações para incentivar e apoiar o envolvimento dos empregados em atividades voluntárias, de maneira a promover o desenvolvimento humano e contribuir com o bem-estar das comunidades onde atua.

O projeto Mulheres Empreendedoras é uma dessas ações. A proposta é promover uma aprendizagem prática que contribua diretamente para o desenvolvimento econômico e para a transformação de realidades. Desde a sua implantação, o projeto já formou 14 turmas do curso e impactou a vida de mais de 300 mulheres.