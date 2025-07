Com disposição e bom humor, idosos voltam às atividades do projeto Cabelos de Prata em Boa Vista

Foto: Divulgação PMBV



Com as energias renovadas e muita animação, os integrantes do projeto Cabelos de Prata voltaram com tudo nesta terça-feira, 29, provando que disposição não tem idade.

Durante as atividades, eles se alongaram, dançaram e aproveitaram para compartilhar as memórias do recesso. A retomada movimenta todas as sete unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

No Cras Silvio Leite, por exemplo, a equipe preparou uma recepção especial. A educadora social Daniele Costa coordenou as ações e explicou o planejamento para esse retorno. “Começamos com atividades para movimentar o corpo e, em seguida, incentivamos o grupo a trocar histórias do recesso. Esse tipo de dinâmica fortalece o aspecto cognitivo e social. Eles aproveitam bastante, porque têm muito carinho por esse espaço. Estão sempre animados”, afirmou Daniele.

Enquanto ajustava os óculos, dona Maria da Conceição, de 70 anos, que participa do projeto há três anos, expressou sua alegria em retornar. “É muito bom estar de volta. Fiz bastante exercício, dancei ao som de músicas animadas, tivemos lanche e rodas de conversa. Todo esse cuidado que recebemos é muito gratificante”, comentou.

Lia Porto, de 69 anos, também celebrou o reencontro com os colegas. Entre uma risada e outra, ela contou como aproveitou o recesso. “Durante as férias, cuidei das minhas plantinhas e fiquei com meu marido. O retorno está sendo maravilhoso. Tem bastante gente aqui e é só alegria. A dança faz bem pra mim e pras minhas amigas. Todo mundo vai embora feliz.”

