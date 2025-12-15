NOTÍCIAS

Famílias ocupam espaços públicos de João Pessoa e reforçam cultura do lazer e da convivência ao ar livre

A busca por lazer, convivência e atividades ao ar livre vem crescendo em João Pessoa. Cada vez mais as famílias têm escolhido praças e parques nos bairros para aproveitar os momentos de descanso, prática esportiva, turismo e conexão com a comunidade.

A Orla é outro espaço bastante procurado por pessoenses e por turistas. Seja em feriados, fins de semana ou até mesmo no dia a dia, os espaços públicos da Capital paraibana se consolidam como pontos de encontro e bem-estar.

Três Ruas: convivência e cultura No tradicional espaço das Três Ruas, no bairro dos Bancários, o movimento é constante. Moradores da região contam que o local se transformou em um ponto de convivência que atrai não apenas quem vive no entorno, mas também pessoas de toda a cidade.

Ana Virgínia, moradora do bairro dos Bancários, destaca o impacto positivo da área revitalizada: “É importante ter um espaço como esse para que as crianças brinquem e façam novas amizades, para que os pais interajam, para ter momentos de lazer, espaço para cultura e arte. Desde que o Parque inaugurou, nossa família vem sempre. Antes mal frequentávamos a região e agora todo mundo vem, até de outros lugares, para se socializar. É sempre bom estar no meio da comunidade”, ressaltou.

Para Fernanda Rabelo, também moradora dos Bancários, o parque é um espaço perfeito de lazer para quem mora em apartamentos: “As crianças ficam muito presas, né? No Parque das Três Ruas, elas brincam, fazem novas amizades, saem da rotina de televisão e tablet. A Prefeitura acertou em investir em espaços assim. O parque é um momento de lazer para as crianças e para toda a família. Dá até para fazer um piquenique e aproveitar o ar livre”, disse Fernanda.

Magia natalina no Parque Solon de Lucena – No Parque Solon de Lucena, o clima de Natal tem atraído centenas de famílias que buscam apreciar a decoração especial, luzes, cores e espaços montados especialmente para celebrar o período.

De Santa Rita, Cleyton Leandro levou a família para aproveitar a noite iluminada: “Está muito bonito o que a Prefeitura fez. A iluminação está perfeita. O trânsito fica um pouco movimentado, mas vale a pena porque o parque está lindo de verdade”, pontuou.

Amanda Souza veio de Santa Rita para desfrutar com a sua família do encanto e magia natalina do Parque Solon de Lucena e elogiou o capricho da ornamentação. “Vim trazer minha família para passear, ver como está tudo maravilhoso. A iluminação está perfeita, pensaram em cada detalhe. É extraordinário e transmite o verdadeiro sentimento do Natal, do menino Jesus”, ressaltou.

Para a moradora de Mangabeira, Rayanne Galdino, a decoração encanta os adultos e especialmente as crianças: “É muito interessante esse espaço, as crianças amam, é ótimo para tirar fotos e aproveitar a magia do Natal que está em todo o lugar. Além dos brinquedos, as luzes deixam tudo mais atrativo. Está ainda mais bonito do que nos anos anteriores. Parabéns a Prefeitura de João Pessoa que tem caprichado cada vez mais na decoração de fim de ano”, elogiou Rayanne Galdino.

Busto de Tamandaré: moradores e turistas – Na Orla de João Pessoa, especialmente no Busto de Tamandaré, o clima é de integração. Ali, moradores e turistas se misturam, contemplam as belezas naturais e aproveitam a brisa do mar.

Moradora de Tambaú, Suelena Tavares de Oliveira celebra a convivência no local: “Frequento essa área há muitos anos, é muito agradável. Já fiz novas amizades aqui. A cidade está cheia de turistas e eles estão amando. Eu amo minha cidade”, destacou Suelena.

Já Zoraia Barbosa de Lucena, do bairro Brisamar, reforça que o ambiente tem se tornado ainda mais especial com as decorações e atrativos: “Estou aqui com minha família. O ambiente é muito agradável. A iluminação está perfeita. A Prefeitura está de parabéns, pois a cada ano a decoração está mais bonita”, ressaltou.

De Norte a Sul, João Pessoa mostra que investir em espaços públicos é investir em convivência, bem-estar e qualidade de vida. E as famílias confirmam: a cidade oferece cada vez mais motivos para estar nas ruas, celebrar a natureza e fortalecer os laços comunitários.

