Papai Noel dos Correios: Entrega de brinquedos emociona alunos da Escola Cantinho Feliz



Foto: divulgação/SEMUC



A magia do Natal tomou conta da Escola Municipal Cantinho Feliz, no bairro 13 de setembro, com a entrega dos presentes da campanha Papai Noel dos Correios 2025. Em uma tarde emocionante, o bom velhinho surpreendeu os alunos. Cada um foi chamado pelo nome para receber os tão esperados brinquedos.

A pequena Jucilene Sofia, de 8 anos, mal conseguia segurar o sorriso. “Eu pedi uma bicicleta. Quando me chamaram, meu coração bateu forte. É o melhor dia do ano”, afirmou.

Já para o aluno Luidig Afonso, de 9 anos, a surpresa superou todas as expectativas. “Eu achei que não ia ganhar o que pedi. Mas ganhei meu carrinho de controle! Vou brincar com meu irmão quando chegar em casa”, contou.

Em sua 36ª edição, a iniciativa contemplou mais de 370 alunos da unidade de ensino, que semanas antes escreveram suas cartinhas com os pedidos. Há 10 anos, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), é parceira da campanha.

“Essa parceria nos enche de orgulho por podermos realizar o sonho de tantas crianças. Fortalecer essa campanha a cada ano é muito significativo para nós, porque sabemos que estamos fazendo a diferença no Natal de muitas famílias. Isso também nos emociona e motiva”, disse o secretário adjunto de Educação e Cultura, Isaac Neto.

Educação e solidariedade de mãos dadas

De acordo com o superintendente estadual dos Correios em Roraima, Marcelo Augusto, cada carta adotada representa carinho, solidariedade e esperança. “Essa foi a primeira entrega alusiva ao Natal. O nosso objetivo é transformar sonhos em realidade. Hoje, entregamos mais do que presentes. Entregamos alegria, esperança e um Natal mais feliz para essas crianças”, destacou.

Um Natal que ficará na memória

Professores e alunos acompanharam cada entrega com emoção. Para a gestora a Jucinete Costa, o projeto é a materialização da fantasia natalina e o reforço de que sonhos podem, sim, se tornar realidade. “Ver as crianças recebendo esses presentes hoje é motivo de muita alegria. Estou realmente emocionada. Temos alunos que nunca ganharam um presente na vida e hoje tiveram essa oportunidade”, finalizou.

Fonte: Da Redação

