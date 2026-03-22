A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 13:

A Operação atenderá os seguintes bairros: ✅ VILÁ PAJÉ ✅ SANTA RITA ✅ VILA SANTA RITA ⏰ A partir das
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