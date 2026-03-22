A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 13:

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Com foco em trazer novas oportunidades ao Estado, o governador Eduardo Riedel se reuniu na terça-feira (13) com empresário do setor de etanol em Nova Iorque. O evento internacional discutiu o potencial dos biocombustíveis, novos investimentos e a segurança energética no Brasil. Mato Grosso do Sul está inserido neste contexto com uma produção de destaque […]