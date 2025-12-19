Agência Minas Gerais | Postos do Sine oferecem mais de 16 mil vagas de emprego em Minas Gerais

Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais estão com 16.511 vagas disponíveis em diversas regiões do estado. Os dados constam na atualização desta sexta-feira (12/12) do Painel de Informações do sistema.

A ferramenta on-line, gerenciada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), possibilita que qualquer trabalhador consulte as oportunidades sem sair de casa. Basta acessar o site para verificar as vagas disponibilizadas nas unidades do Sine, podendo aplicar filtros por município, área profissional, região ou unidade específica, o que facilita a busca.

Segundo o painel, a função com maior número de ofertas é a de alimentador de linha de produção, com 2.102 vagas. Logo depois vêm operador de telemarketing receptivo, com 1.027 oportunidades, e operador de caixa, que conta com 824.

Entre as unidades do estado, o Sine Uberlândia é o que mais reúne vagas, totalizando 5.255. Também se destacam o Sine BH Central de Vagas, com 1.681 oportunidades, e o Sine Pedro Leopoldo, que registra 953.

Como se candidatar

Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Os interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS.

O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento pela internet.