NOTÍCIAS

Canil da Guarda Civil Municipal garante segurança à população de Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Canil da Guarda Civil Municipal garante segurança à população de Boa Vista


Foto: divulgação

Os guardas municipais do Canil protegem vidas e o patrimônio público, com o auxílio de parceiros de quatro patas: Luke, Thanos, Luna, Kratos, T-Rex e Pandora. São cães da raça pastor-belga Malinois, conhecida por sua inteligência e agilidade. A equipe é composta por 22 GCMs é vinculada ao Grupamento Tático Municipal (GTAM) desde 2007.

De acordo com o inspetor Gilberto Lopes “o Canil exerce um papel fundamental no policiamento ostensivo da instituição, especialmente quando há ocorrências envolvendo armas, assaltos ou outras ações de risco elevado. Os cães atuam nas buscas e detecção de substâncias ilícitas, contribuindo diretamente para a eficiência das operações”, destacou.

Além da atuação operacional, o vínculo entre condutor e cão é considerado um dos pilares para o sucesso nas missões. A guarda municipal Magali Rosendo Costa, por exemplo, que é integrante da guarnição e com formação em adestramento, enfatiza a importância dos treinamentos diários.

“Cada equipe treina geralmente no período da manhã, que é mais fresco, até para respeitar a saúde do animal. Esses treinamentos fortalecem o vínculo entre o cão e o condutor. Quando os dois estão alinhados, a missão acontece de forma muito mais eficiente”, explicou.

Os cães também participam de eventos promovidos pela Prefeitura de Boa Vista como o “Prefeitura com Você”. Nessas ocasiões, eles fazem demonstrações de obediência, assim como simulações de atuação em patrulhamento, divertindo crianças e adultos.

Formação especializada

Em novembro, quatro guardas municipais concluíram o Estágio de Condutor de Cães de Guerra, promovido pela Base Aérea de Boa Vista. Com duração de 31 dias, o curso capacitou os agentes em técnicas avançadas de adestramento, guarda e proteção, psicologia canina, regras de segurança e faro para detecção de entorpecentes.      

Participaram da formação os guardas 3ª Classe Hadassa Said, André Negreiros, Ângelo Adona e Francivaldo Penha. O conhecimento adquirido já está sendo aplicado no treinamento dos cães do Canil da GCM, fortalecendo ainda mais a atuação do grupamento.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Secretário de Turismo participa de reunião executiva em São José dos Campos – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nesta última quarta-feira (30), o Secretário de Turismo Anderson Solcia representou Guaratinguetá em uma reunião executiva no Aeroporto de São José dos Campos (SJK Airport)  O encontro reuniu secretários de Turismo e Desenvolvimento Econômico da região para conversar sobre o fortalecimento do turismo, com foco na mobilidade e conectividade que o aeroporto pode oferecer para […]
NOTÍCIAS

CET-Rio programa interdições no elevado das Bandeiras e no túnel Rebouças – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

O tablado inferior do Elevado das Bandeiras será fechado no sentido São Conrado – Foto: Prefeitura do Rio Túnel RebouçasO Túnel Rebouças será fechado, a partir das 22h desta terça-feira (24/02), no sentido Lagoa, para manutenção. A reabertura está prevista para as 5h desta quarta-feira (25/02). Durante o fechamento, o trânsito de veículos seguirá por […]
NOTÍCIAS

Jovens participam do Feirão de Empregabilidade e Empreendedorismo em busca de primeiro emprego e qualificação 

Posted on Author boavistaagora.com.br

O público compareceu em grande número a quarta edição do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), realizado nesta quarta (21) e quinta-feira (22). A Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, ficou repleta de pessoas em busca […]