Canil da Guarda Civil Municipal garante segurança à população de Boa Vista

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Os guardas municipais do Canil protegem vidas e o patrimônio público, com o auxílio de parceiros de quatro patas: Luke, Thanos, Luna, Kratos, T-Rex e Pandora. São cães da raça pastor-belga Malinois, conhecida por sua inteligência e agilidade. A equipe é composta por 22 GCMs é vinculada ao Grupamento Tático Municipal (GTAM) desde 2007.

De acordo com o inspetor Gilberto Lopes “o Canil exerce um papel fundamental no policiamento ostensivo da instituição, especialmente quando há ocorrências envolvendo armas, assaltos ou outras ações de risco elevado. Os cães atuam nas buscas e detecção de substâncias ilícitas, contribuindo diretamente para a eficiência das operações”, destacou.

Além da atuação operacional, o vínculo entre condutor e cão é considerado um dos pilares para o sucesso nas missões. A guarda municipal Magali Rosendo Costa, por exemplo, que é integrante da guarnição e com formação em adestramento, enfatiza a importância dos treinamentos diários.

“Cada equipe treina geralmente no período da manhã, que é mais fresco, até para respeitar a saúde do animal. Esses treinamentos fortalecem o vínculo entre o cão e o condutor. Quando os dois estão alinhados, a missão acontece de forma muito mais eficiente”, explicou.

Os cães também participam de eventos promovidos pela Prefeitura de Boa Vista como o “Prefeitura com Você”. Nessas ocasiões, eles fazem demonstrações de obediência, assim como simulações de atuação em patrulhamento, divertindo crianças e adultos.

Formação especializada

Em novembro, quatro guardas municipais concluíram o Estágio de Condutor de Cães de Guerra, promovido pela Base Aérea de Boa Vista. Com duração de 31 dias, o curso capacitou os agentes em técnicas avançadas de adestramento, guarda e proteção, psicologia canina, regras de segurança e faro para detecção de entorpecentes.

Participaram da formação os guardas 3ª Classe Hadassa Said, André Negreiros, Ângelo Adona e Francivaldo Penha. O conhecimento adquirido já está sendo aplicado no treinamento dos cães do Canil da GCM, fortalecendo ainda mais a atuação do grupamento.

Fonte: Da Redação

