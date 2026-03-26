Governador destina caminhões-pipa para o Oeste e Santa Catarina avança na maior operação contra a estiagem de sua história

Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, estiveram, nesta sexta-feira, 12, em Faxinal dos Guedes para anunciar investimentos e realizar a entrega dos primeiros 30 caminhões-pipa destinados aos municípios do Oeste. Ao todo, serão 104 veículos disponibilizados, para a região, até o final de janeiro de 2026, reforçando a capacidade de enfrentamento aos efeitos da estiagem na região. Um investimento de R$ 54 milhões.

Durante a solenidade, o governador Jorginho Mello destacou a dimensão e a importância das ações implementadas pelo Estado.

“Estamos fazendo o maior investimento da história de Santa Catarina no enfrentamento aos efeitos da estiagem. Esses caminhões, somados à tecnologia e à nova estrutura que estamos implantando, dão condições reais para que cada município proteja a sua população. É uma operação sem precedentes e ela não para por aqui”, afirmou.

Nesta primeira etapa, os municípios contemplados com os caminhões-pipa foram: Arvoredo, Águas de Chapecó, Águas Frias, Anchieta, Arabutã, Abdon Batista, Barra Bonita, Campo Erê, Capinzal, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Cunhataí, Entre Rios, Jardinópolis, Maravilha, Nova Itaberaba, Nova Erechim, Paial, Palmitos, Peritiba, Romelândia, Santa Terezinha do Progresso, Saltinho, São Miguel da Boa Vista, São Carlos, Seara, Tigrinhos, União do Oeste, Vargem e Xavantina.

O evento também marcou a assinatura que oficializa a criação de duas novas coordenadorias regionais de Proteção e Defesa Civil, localizadas em São Lourenço do Oeste e em Campos Novos.

As estruturas funcionarão temporariamente na Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina (AMNOROESTE) e na Regional de Educação, respectivamente, ampliando a presença e a capacidade de resposta do Estado.

Outro avanço significativo foi a contratação de uma empresa especializada em atendimento às emergências envolvendo produtos perigosos, incluindo o descarte ambientalmente adequado de resíduos. O investimento é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

As novas bases operacionais foram posicionadas estrategicamente para garantir maior agilidade no atendimento, com atuação em todo o Estado.

“Estamos estruturando um sistema moderno, preparado e comprometido com a segurança de todos os catarinenses. A prevenção, a prontidão e a resposta rápida são pilares dessa operação e representam o compromisso do Governo em proteger vidas e reduzir danos”, complementou o governador.

O secretário Mário Hildebrandt destacou que o conjunto de investimentos representa um novo momento para a Proteção e Defesa Civil catarinense.

“Estamos descentralizando ações, fortalecendo equipes e ampliando nossa capacidade de resposta. É um compromisso com todos os catarinenses, especialmente com aqueles que vivem nas regiões mais afetadas pela estiagem”, reforçou o secretário.

Com a entrega dos caminhões-pipa e os demais investimentos anunciados, Santa Catarina consolida a maior estratégia integrada de prevenção e resposta já realizada pelo Estado. No total, já foram destinados R$ 134 milhões ao fortalecimento das ações de prevenção, resposta e assistência humanitária no Oeste.

Investimentos em Proteção e Defesa Civil

Entre os investimentos realizados em Santa Catarina, estão R$ 4,5 milhões para a instalação de novas estações hidrometeorológicas, ampliando o monitoramento e a capacidade de prevenção de desastres.

Além disso, todos os municípios beneficiados receberam os Kits de Fortalecimento das Defesas Civis Municipais. Cada kit, no valor de R$ 400 mil, inclui veículo, drone, computador, televisão, tablet e outros equipamentos essenciais para reforçar a capacidade de resposta local.

Também foram entregues kits de pontes, fundamentais para garantir mobilidade e acesso seguro em situações de emergência. Somando estruturas metálicas e cabeceiras, os investimentos chegam a:

• R$ 14,2 milhões na AMARP

• R$ 4,9 milhões na AMPLASC

• R$ 9,1 milhões na AMOSC

• R$ 2,7 milhões na AMNOROESTE

• R$ 2,1 milhões na AMAI

• R$ 10,7 milhões na AMAUC

• R$ 2,7 milhões na AMMOC

• R$ 12,3 milhões na AMERIOS

• R$ 11 milhões na AMEOSC

Na área de assistência humanitária, em 2025 o Governo do Estado entregou 66.569 itens, totalizando R$ 4,8 milhões destinados a famílias afetadas por eventos climáticos. Também foram direcionados R$ 4 milhões para ações de desassoreamento e limpeza de rios, aumentando a vazão e reduzindo riscos.

Entre as obras estão:

• 8,10 km do Rio Quilombo, em Quilombo (R$ 2,7 milhões)

• 2 km do Rio Capivara, em Mondaí (R$ 900 mil)

• Estudos no Rio Bahia, em Ponte Serrada (R$ 150 mil)

• Estudos de mitigação de risco hidrológico em São Domingos (R$ 200 mil)

:: Leia também: Governo de SC anuncia investimentos de R$ 23 milhões para o Hospital Regional de São Miguel