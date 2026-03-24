Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras do Anel Viário de Bocaiúva e inaugura novo marco de mobilidade e desenvolvimento no Norte do estado

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O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, neste domingo (14/12), da entrega oficial das obras do Anel Viário de Bocaiúva, uma das principais intervenções recentes na infraestrutura viária do Norte do estado. Executada pela Ecovias Norte Minas, sob regulação da Agência de Transporte de Minas Gerais (Artemig), a intervenção marca um novo ciclo de desenvolvimento econômico, segurança viária e mobilidade regional.

“Estamos aqui inaugurando mais um trecho com 15 quilômetros de duplicação e isso traz para gente a tranquilidade de saber que as pessoas vão transitar em segurança e o transporte de cargas também. Além disso, essa pista duplicada significa mais oportunidades para Bocaiúva e desenvolvimento para toda a região”, ressaltou o vice-governador.

Interligação viária

Com investimento superior a R$ 300 milhões, a entrega reúne um conjunto amplo de intervenções, com 15 quilômetros de duplicação, sendo 4 quilômetros no perímetro urbano, dois viadutos, quatro áreas de retorno em nível, 1 quilômetro de vias marginais, oito novas paradas de ônibus, quatro melhorias de acessos e uma passarela para pedestres.

As melhorias beneficiam diretamente os cerca de 10 mil motoristas que passam diariamente pela BR-135. A obra se conecta com o Contorno Viário de Montes Claros e interliga a rodovia com as rodovias BR-365 e BR-251. A execução também gerou aproximadamente 500 empregos diretos e 900 indiretos, movimentando a economia no município ao longo de toda a obra.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra), Pedro Bruno, a entrega simboliza um grande avanço de planejamento de expansão logística e produtiva do estado.

“Essa obra impulsiona o desenvolvimento de Bocaiúva e de toda a região ao ampliar a segurança, reduzir o tempo de viagem e fortalecer o escoamento da produção local. Essa entrega está alinhada ao objetivo do Governo de Minas em ampliar a infraestrutura em áreas estratégicas, conectando pessoas a novas oportunidades e ajudando a transformar a realidade econômica do estado”, destacou

Segurança e mobilidade

A intervenção também recebeu atenção da Artemig, responsável pela regulação e fiscalização do contrato de concessão. “A obra em Bocaiúva representa um avanço para a segurança viária e a mobilidade na BR-135, garantindo mais tranquilidade para quem trafega no perímetro urbano do município e fluidez no tráfego para os usuários. O acompanhamento contínuo reforça o alinhamento entre Estado e concessionária, promovendo desenvolvimento local, segurança e melhor experiência ao usuário”, afirmou o diretor-geral da agência, Breno Longobucco.

A melhoria da infraestrutura impacta o potencial de atração de novos investimentos. Com uma rodovia mais segura e eficiente, Bocaiúva se torna mais competitiva para setores como indústria, comércio, logística e agronegócio. A modernização do trecho contribui ainda para o aumento da arrecadação municipal gerado pela concessão, fortalecendo a capacidade de investimento público.