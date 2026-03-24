NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras do Anel Viário de Bocaiúva e inaugura novo marco de mobilidade e desenvolvimento no Norte do estado

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras do Anel Viário de Bocaiúva e inaugura novo marco de mobilidade e desenvolvimento no Norte do estado

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, neste domingo (14/12), da entrega oficial das obras do Anel Viário de Bocaiúva, uma das principais intervenções recentes na infraestrutura viária do Norte do estado. Executada pela Ecovias Norte Minas, sob regulação da Agência de Transporte de Minas Gerais (Artemig), a intervenção marca um novo ciclo de desenvolvimento econômico, segurança viária e mobilidade regional.

“Estamos aqui inaugurando mais um trecho com 15 quilômetros de duplicação e isso traz para gente a tranquilidade de saber que as pessoas vão transitar em segurança e o transporte de cargas também. Além disso, essa pista duplicada significa mais oportunidades para Bocaiúva e desenvolvimento para toda a região”, ressaltou o vice-governador.

Interligação viária

Com investimento superior a R$ 300 milhões, a entrega reúne um conjunto amplo de intervenções, com 15 quilômetros de duplicação, sendo 4 quilômetros no perímetro urbano, dois viadutos, quatro áreas de retorno em nível, 1 quilômetro de vias marginais, oito novas paradas de ônibus, quatro melhorias de acessos e uma passarela para pedestres.

As melhorias beneficiam diretamente os cerca de 10 mil motoristas que passam diariamente pela BR-135. A obra se conecta com o Contorno Viário de Montes Claros e interliga a rodovia com as rodovias BR-365 e BR-251. A execução também gerou aproximadamente 500 empregos diretos e 900 indiretos, movimentando a economia no município ao longo de toda a obra.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra), Pedro Bruno, a entrega simboliza um grande avanço de planejamento de expansão logística e produtiva do estado.

“Essa obra impulsiona o desenvolvimento de Bocaiúva e de toda a região ao ampliar a segurança, reduzir o tempo de viagem e fortalecer o escoamento da produção local. Essa entrega está alinhada ao objetivo do Governo de Minas em ampliar a infraestrutura em áreas estratégicas, conectando pessoas a novas oportunidades e ajudando a transformar a realidade econômica do estado”, destacou

Segurança e mobilidade

A intervenção também recebeu atenção da Artemig, responsável pela regulação e fiscalização do contrato de concessão. “A obra em Bocaiúva representa um avanço para a segurança viária e a mobilidade na BR-135, garantindo mais tranquilidade para quem trafega no perímetro urbano do município e fluidez no tráfego para os usuários. O acompanhamento contínuo reforça o alinhamento entre Estado e concessionária, promovendo desenvolvimento local, segurança e melhor experiência ao usuário”, afirmou o diretor-geral da agência, Breno Longobucco.

A melhoria da infraestrutura impacta o potencial de atração de novos investimentos. Com uma rodovia mais segura e eficiente, Bocaiúva se torna mais competitiva para setores como indústria, comércio, logística e agronegócio. A modernização do trecho contribui ainda para o aumento da arrecadação municipal gerado pela concessão, fortalecendo a capacidade de investimento público.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Projeto Xadrez Escolar chega a cerca de mil alunos e abre novos horizontes para crianças e adolescentes de João Pessoa

Posted on Author boavistaagora.com.br

Enxergar o mundo como um grande tabuleiro de xadrez, onde a cada jogada existe uma nova expectativa, com a consciência da possibilidade de vitória ou derrota, mas mantendo a certeza que em qualquer das duas situações fica sempre um grande aprendizado. É assim que Yasmim Evelin da Silva Marques, de 14 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal […]
NOTÍCIAS

Comtur lança calendário turístico de São José

Posted on Author boavistaagora.com.br

José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico O Comtur (Conselho Municipal de Turismo) lançou uma campanha nas redes sociais e em seu site para divulgação de eventos realizados durante o ano em São José dos Campos. O calendário turístico traz mais de 100 eventos com entrada gratuita que serão realizados durante o […]
NOTÍCIAS

Chuva intensa provoca estragos em SC e instabilidades devem continuar neste sábado

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo/Secom A instabilidade atmosférica combinada com calor e umidade sobre Santa Catarina, entre a tarde de sexta-feira,24 e a madrugada deste sábado,25,  provocou a formação de temporais com chuvas intensas. As regiões mais afetadas foram a Grande Florianópolis e o Extremo Oeste, com registros de alagamentos, deslizamentos de terra e erosões. A Secretaria da […]