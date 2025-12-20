NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Latam anunciam ampliação de voos em 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Latam anunciam ampliação de voos em 2026

A malha aérea de Minas Gerais ganhará mais um novo impulso a partir de março de 2026, com a ampliação das operações da Latam Airlines no estado.

A expansão inclui novos voos entre São Paulo/Congonhas e Belo Horizonte/Confins, além do reforço das ligações entre São Paulo e Uberlândia, um dos principais polos produtivos do Triângulo Mineiro.

Os voos estarão à venda já na próxima semana. No Aeroporto de São Paulo/Congonhas (CGH), localizado na Zona Sul da capital paulista, haverá aumento das frequências para Belo Horizonte e Uberlândia:

 

●         São Paulo/Congonhas-Belo Horizonte/Confins: mais dois voos aos domingos, totalizando 58 voos semanais;

●         São Paulo/Congonhas-Uberlândia: mais um voo aos domingos, totalizando 13 voos semanais.


A partir de junho de 2026, a rota São Paulo/Guarulhos-Uberlândia também contará com cinco novas frequências semanais, o que vai ampliar significativamente a oferta para a região, passando a operar 26 voos semanais no total.

O avanço é resultado do trabalho contínuo do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e da Invest Minas, que atua de forma estratégica na articulação com companhias aéreas para ampliar a conectividade do estado.

Para o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, o crescimento da oferta aérea acompanha a transformação econômica vivida pelo estado.

 
 
 
   
   


Esta ampliação reforça a atratividade de Minas para investimentos, eventos, turismo de lazer e viagens corporativas. Com as novas frequências, os passageiros terão mais opções de horários, maior comodidade e melhor integração com a malha nacional e internacional.

Além da ampliação anunciada, a Latam já confirmou novas rotas para Minas Gerais a partir de 2026, incluindo Belo Horizonte/Confins-Fortaleza e Brasília-Uberlândia.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta Quinta-feira (13) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

  A Prefeitura informa que os Agentes de Endemias seguem atuando intensamente no combate ao mosquito da dengue. Nesta quinta-feira , 13 de fevereiro, as equipes estarão nos bairros:Jardim Independência – das 8h às 17hJardim do Vale II – das 8h às 12h Os agentes são responsáveis pela vistoria dos imóveis, orientação da população e […]
NOTÍCIAS

Saúde em Obras: avança a construção do Centro de Alta Complexidade Renal de Florianópolis

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação/SES As obras da nova Unidade de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em Florianópolis, estão avançando. Nesta semana, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, visitou o local para acompanhar de perto o progresso da construção do Centro de Alta Complexidade Renal. O Governo do Estado investiu R$ 7 milhões para a estruturação do […]
NOTÍCIAS

Aberta consulta pública para o novo contrato de concessão da MSGás – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

Para ampliar a participação social e permitir a democratização do novo contrato da MSGás, o Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (17), no Diário Oficial, datas de consulta e de audiência pública para o aprimoramento da distribuição de gás canalizado em Mato Grosso do Sul. A participação social fica aberta até o mês de agosto. […]