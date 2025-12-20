Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Latam anunciam ampliação de voos em 2026

Relacionadas



A malha aérea de Minas Gerais ganhará mais um novo impulso a partir de março de 2026, com a ampliação das operações da Latam Airlines no estado.

A expansão inclui novos voos entre São Paulo/Congonhas e Belo Horizonte/Confins, além do reforço das ligações entre São Paulo e Uberlândia, um dos principais polos produtivos do Triângulo Mineiro.

Os voos estarão à venda já na próxima semana. No Aeroporto de São Paulo/Congonhas (CGH), localizado na Zona Sul da capital paulista, haverá aumento das frequências para Belo Horizonte e Uberlândia:





● São Paulo/Congonhas-Belo Horizonte/Confins: mais dois voos aos domingos, totalizando 58 voos semanais;

● São Paulo/Congonhas-Uberlândia: mais um voo aos domingos, totalizando 13 voos semanais.



A partir de junho de 2026, a rota São Paulo/Guarulhos-Uberlândia também contará com cinco novas frequências semanais, o que vai ampliar significativamente a oferta para a região, passando a operar 26 voos semanais no total.

O avanço é resultado do trabalho contínuo do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e da Invest Minas, que atua de forma estratégica na articulação com companhias aéreas para ampliar a conectividade do estado.

Para o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, o crescimento da oferta aérea acompanha a transformação econômica vivida pelo estado.

























Esta ampliação reforça a atratividade de Minas para investimentos, eventos, turismo de lazer e viagens corporativas. Com as novas frequências, os passageiros terão mais opções de horários, maior comodidade e melhor integração com a malha nacional e internacional.

Além da ampliação anunciada, a Latam já confirmou novas rotas para Minas Gerais a partir de 2026, incluindo Belo Horizonte/Confins-Fortaleza e Brasília-Uberlândia.