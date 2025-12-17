NOTÍCIAS

Filme “O Grinch” será exibido na Biblioteca Municipal de Sorocaba nesta sexta-feira (19)

As famílias sorocabanas poderão conferir, nesta sexta-feira (19), às 14h30, a exibição gratuita do filme “O Grinch” (2018), no auditório da Biblioteca Municipal de Sorocaba “Jorge Guilherme Senger”. A classificação etária é livre para todos os públicos.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a sessão de cinema oferece mais uma opção de lazer, aproximando a população do equipamento cultural, que possui um rico acervo, incentivando o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

No filme, o rabugento Grinch, uma criatura verde que odeia o Natal, decide acabar com a comemoração de uma pequena cidade. Enquanto tenta roubar itens natalinos dos moradores, Grinch conhece a pequena Cindy Lou Who, mudando todos os planos.

A Biblioteca Municipal de Sorocaba “Jorge Guilherme Senger” fica na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.

