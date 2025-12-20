Governo de Roraima celebra o Natal com crianças e adolescentes dos abrigos

O Governo de Roraima realizou, na noite de segunda-feira, 15, a confraternização Natal da Proteção Social Especial, reunindo crianças e adolescentes atendidos pelos abrigos estaduais em um momento de celebração, acolhimento e integração. A ação foi promovida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio do DPSE (Departamento de Proteção Social Especial).

Durante o evento, marcado por apresentações culturais e um coral natalino, foram entregues brinquedos e presentes para todas as crianças e adolescentes atendidos pela Casa de Acolhimento Infantil. A entrega é resultado da campanha “Apadrinhe uma Criança”, que mobilizou secretários e gestores da estrutura governamental. Na iniciativa, as crianças escreveram cartas com pedidos ao Papai Noel, que foram acolhidos e atendidos pelos padrinhos.

O governador Antonio Denarium destacou a importância de iniciativas que promovem acolhimento e proteção social. “Desde 2019, após reformas, acolhemos mais de 3 mil crianças, muitas delas adotadas ou reintegradas às suas famílias. Isso reflete nosso compromisso social, especialmente no atendimento a crianças com deficiência. Agradeço a todos os servidores. O governo do Estado atua em diversas áreas, e o acolhimento é fundamental. A Setrabes é a mão amiga que se aproxima das pessoas em momentos difíceis”, finalizou.

A titular da Setrabes e responsável pela campanha, Tânia Soares, também ressaltou o significado da celebração. “É com imensa alegria que estamos aqui hoje, celebrando o Natal da Proteção Social Especial. Este é um momento muito especial para todos nós, especialmente para as crianças e adolescentes dos abrigos infantil, feminino e masculino”, afirmou.

Para a diretora do Abrigo Infantil, Clisaida Gimenez, a confraternização reforça a integração entre as unidades de acolhimento. “Este momento não é apenas sobre receber brinquedos, mas sobre entender a importância de estarmos juntos e fortalecermos os laços entre os abrigos e os servidores. É uma confraternização que celebra um ano de trabalho, dedicação, amor e carinho”, disse.

A Casa de Acolhimento Infantil

A Casa de Acolhimento Infantil é um serviço de acolhimento institucional, na modalidade abrigo, que atende crianças de 0 a 12 anos afastadas do convívio familiar, oriundas de todo o Estado, conforme previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Atualmente, a unidade acolhe 28 crianças em suas dependências e acompanha outras 15 em regime domiciliar.

Vinculada à estrutura da Setrabes, a Casa atua conforme as orientações técnicas do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, das normativas do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e do Poder Judiciário.

O post Governo de Roraima celebra o Natal com crianças e adolescentes dos abrigos apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.